EP v rokometu: Tam bodo tudi krkašice

17.11.2020 | 08:45

Ana Abina, pom.selektorja Salvador Krajnčič in Živa Čopi (foto: ŽRK Krka)

Na Danskem se bo 2. decembra začelo Evropsko prvenstvo za rokometašice. Tako kot je že tradicija, bo zraven tudi novomeška Krka. Na reprezentančne priprave je povabljenih kar šest igralk, ki so se ali pa se še kalijo v ŠD Stopiče. To so 3 zdajšnje igralke Krke Živa Čopi, Ana Abina in Erin Novak, dve igralki Krima, ki sta zrasli v Krki Maja Vojnovič in Ema Abina in pomočnik selektorja Salvador Krajnčič.

Sicer pa je na priprave, ki se bodo začele v nedeljo v Laškem, selektor Uroš Bregar povabil 20 igralk, med njimi tudi dve adutinji. Po evropskem prvenstvu na Švedskem leta 2016 se v dres z državnim grbom vrača odlična desna zunanja rokometašica Barbara Lazović, z njo pa prihaja tudi njena klubska soigralka iz Bukarešte in nekdanja članica Krima Mercatorja, Elizabeth Omoregie. Bolgarka nigerijskih korenin je slovenski potni list pridobila pred dobrima dvema letoma, zdaj pa se ji obeta tudi debi v slovenskem dresu, so zapisali na spletni strani Rokometne zveze Slovenije.

Poleg omenjenega dvojca iz zasedbe romunskega prvaka je Bregar na svoj spisek uvrstil še krilne igralke Emo Abino, Tijo Gomilar Zickero, Majo Svetik (vse Krim Mercator), Živo Čopi (Krka Novo mesto), zunanje igralke Ano Abino, Erin Novak (obe Krka Novo mesto), Nušo Fegic (Mlinotest Ajdovščina), Ano Gros (Brest Betagne, Francija), Tjašo Stanko (Meth Handball, Francija), Hano Vučko, Nino Žabjek (obe Krim Mercator) in Nino Zulić (Kastamonu Belediyesi GSK, Turčija), krožne napadalke Anejo Beganović (Podravka, Hrvaška), Valentino Tino Klemenčič in Natašo Ljepojo (obe Krim Mercator) ter vratarke Amro Pandžić (Kastamonu Belediyesi GSK, Turčija), Majo Vojnovič (Krim Mercator) in Branko Zec (VfL Waiblingen, Nemčija).

Selektor slovenske ženske članske reprezentance Uroš Bregar je ob tem povedal: "V prvi vrsti si želim, da vabljene igralke do zbora ostanejo zdrave, da se jih bodo poškodbe ognile v visokem loku ter da ne pride do kakšne okužbe s koronavirusom. Na vsaki reprezentančni akciji se zberemo v nekoliko spremenjeni postavi. Tudi tokrat ne bo nič drugače, saj nam na nekaterih igralnih mestih manjka kakšna igralka. Vesel sem, da se v reprezentanco vračata Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie. Tudi kapetanka Ana Gros je v izjemno dobro formi. Vsi komaj čakamo, da se priprave začnejo, obenem pa upamo, da se bo evropsko prvenstvo odvilo po zastavljenih načrtih."

Reprezentanca bo v času priprav bivala v hotelu Thermane Laško, ki je ekipi omogočila nastanitev v ločenem nadstropju od ostalih obiskovalcev, trenirala pa bo v dvorani Tri lilije. V nedeljo pozno popoldne se bodo v mestu ob Savinji zbrale predvsem rokometašice, ki igrajo v Sloveniji, večina tistih iz tujine pa se bo ekipi pridružilaz manjšo »zamudo«. Treningi se bodo začeli v ponedeljek.

Upoštevali bodo zdravstveni protokol

Skladno s pravili evropske rokometne zveze bo reprezentanco vseskozi spremljal poseben zdravstveni protokol. Ta med drugim v razmaku devetih dni prinaša štirikratno obvezno testiranje na koronavirus za vse igralke in člane strokovnega štaba, izmed katerih sta dva testa na sporedu že v tem tednu, pred zborom. Dodatno, peto testiranje reprezentanco čaka pred potjo na Dansko, kamor se bo podala v sredo, 2. decembra.

Slovenija bo na Euru uvodoma nastopala v skupini A, ki jo bo gostil danski Herning. V glavnem mestu istoimenskega okrožja se bo v petek, 4. decembra, ob 20.30 pomerila z gostiteljicami sklepnega turnirja, Dankami. V nedeljo sledi obračun s Francozinjami, v torek pa še s Črnogorkami. Obe tekmi se bosta začeli ob 18.15. Na prvenstvu stare celine bo nastopilo 16 reprezentanc.

Norveška odstopila od soorganizacije prvenstva

EHF je pred tednom potrdila vest, da je bila Norveška zaradi zaostrenih razmer v državi, povezanih s pandemijo koronavirusa, primorana odstopiti od sogostiteljstva evropskega prvenstva. Na Norveškem bi sicer morali igrati skupini C, v kateri naj bi bile Nizozemska, Madžarska, Srbija in Hrvaška in D z Romunijo, Norveško, Nemčijo in Poljska. Evropska rokometna zveza je v sporočilu za javnost dodala, da bo rešitev zagate znana najpozneje v torek. Skupina B, v kateri bodo nastopile Rusija, Švedska, Španija in Češka, bo, tako kot slovensko skupino, gostil Herning. Tamkajšnja dvorana Jyske Bank Boxen bi v običajnih okoliščinah na tribunah lahko gostila okoli 10 tisoč navijačev.

Tri najboljše izbrane vrste iz vsake skupine bodo napredovale v drugi del tekmovanja. Ta bo združil trojice iz skupin A in B ter C in D. Najboljši reprezentanci skupin drugega dela bosta napredovali v polfinale.

R.M.