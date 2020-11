Policija zasegla orožje in strelivo - tudi ročne bombe in topovski udar!

17.11.2020 | 09:15

Zaseženo orožje, strelivo in pirotehnika (Foto: PP Novo mesto)

Novomeški policisti so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo Okrajnega sodišča Novo mesto in opravili hišni preiskavi pri 58-letnemu in 33-letnemu osumljencu v Novem mestu. Med hišno preiskavo so pri 33-letniku našli in zasegli puško, tri ročne bombe, tri vžigalnike za ročno bombo, pištolo, topovski udar, dele puške in 35 nabojev, pri 58-letniku pa puško, 73 nabojev in prepovedane pirotehnične izdelke. Bombni tehniki specialne enote policije so prevzeli topovski udar, pirotehnične izdelke, ročne bombe in vžigalnike, ostalo zaseženo orožje pa so policisti poslali v pregled na oddelek za kriminalistično tehniko na Policijski upravi Novo mesto. Po opravljeni analizi bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo oziroma zaradi kršitev določil Zakona o orožju uvedli hitri postopek.

Ukradli bakrene žlebove

V Brežicah je nekdo v dneh od sobote do ponedeljka vlomil v ograjen skladiščni prostor podjetja in odtujil bakrene žlebove. Lastnika je oškodoval za okoli 3.000 evrov.

Plačati bo moral kar 3.571 evrov

Med kontrolo prometa pri Mirni Peči so novomeški policisti ustavili voznika osebnega avtomobila, ki sprva znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil, med postopkom se je nedostojno vedel, kričal na policiste in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Med postopkom so še ugotovili, da 52-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran avtomobil, sicer odjavljen iz prometa in z nameščenimi registrskimi tablicami drugega vozila. Renault twingo so mu zasegli, zaradi kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru, zakona o motornih vozilih in zakona o pravilih v cestnem prometu so mu izdali plačilni nalog v višini 3.571 evrov in zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja na sodišče naslovili obdolžilni predlog, je v dnevnem poročilu policije zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Zaradi neprilagojene hitrosti trčil v objekt

Pri Dragatušu se je včeraj malo po 11.uri dopoldne zgodila prometna nesreča. Na kraj dogodka so prispeli črnomaljski policisti in ugotovili, da je 44-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v objekt ob cesti. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policijo klicali 178-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 42 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 178 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so zasegli avtomobil. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in vlomov. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave, še piše v današnjem policijskem poročilu.

