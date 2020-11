V Sloveniji včeraj 1388 novih okužb in 45 umrlih s covidom-19. Tudi v regijskih bolnišnicah se razmere ne umirjajo.

17.11.2020 | 20:00

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj po vladnih podatkih ob 5.326 testih potrdili 1.388 okužb z novim korona virusom. Umrlo je 45 bolnikov s covidom-19, med njimi v bolnišnicah 24. V enem dnevu je današnja številka umrlih najvišja doslej. V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 1.275 covidnih bolnikov, kar je 11 več kot dan prej, je vlada objavila na Twitterju. Po podatkih covid sledilnika je na intenzivni negi 209 okuženih, kar sta dva več kot dan prej, s pomočjo respiratorja jih diha 151. Samo danes so v bolnišnice sprejeli 127 novih kovidnih bolnikov. Delež včeraj pozitivnih testov je bil 26,06-odstoten, kar je manj kot v nedeljo, ko je bil skoraj 28-odstoten. V domačo oskrbo pa so včeraj odpustili 92 covidnih bolnikov.

Kako je v regijskih bolnišnicah?

V Splošni bolnišnici Novo mesto po podatkih covid sledilnika zdravijo 107 bolnikov, oziroma enega manj kot včeraj. Je pa vodstvo v kasnejši izjavi za javnost sporočilo, da je trenutno hospitaliziranih 109 covid bolnikov. Od teh je v intenzivni enoti 16 okuženih bolnikov, kar je eden več kot dan prej, s pomočjo respiratorja jih diha 8 oz. 1 manj kot včeraj. Pet kovidnih bolnikov so danes odpustili v domačo oskrbo, eden pa je v bolnišnici umrl. Vodstvo novomeške bolnišnice je o razmerah več zapisalo v današnji izjavi za javnost.

V brežiški bolnišnici je trenutno hospitaliziranih 42 okuženih oziroma trije več kot dan prej, kažejo podatki covid sledilnika. Samo danes so sprejeli 4, enega pa odpustili v domačo oskrbo.

R.M.