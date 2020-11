VIDEO: V novomeški bolnišnici okuženih ali pa v karanteni tudi 100 zaposlenih

17.11.2020 | 11:50

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes hospitaliziranih 109 covidnih bolnikov, od teh jih 16 potrebuje intenzivno terapijo. Kot je v izjavi za javnost zapisalo vodstvo bolnišnice, se razmere še vedno ne umirjajo. Samo v zadnjem tednu je v novomeški bolnišnici umrlo 15 pacientov, skupno število umrlih je tako naraslo na 48.

Razmere so se v zadnjih dneh močno spremenile, saj se v bolnišnici zdravi tudi veliko število okuženih iz domačega okolja. Posebno zaskrbljujoče je število okuženih v domovih za starejše v Novem mestu, Trebnjem in Šmarjeti.

Okuženih in v karanteni je trenutno tudi 100 zaposlenih v novomeški bolnišnici. Trenutno tako izvajajo le nujne in urgentne operacije, specialistične ambulante pa prilagajajo glede na trenutne zmožnosti.

Direktorica bolnišnice doc. dr. Milena Kramar Zupan pravi: »Vsak teden posebej razmere preučujemo, pregledujemo stanje v bolnišnici in se odločamo, kako naprej s prerazporejanjem kadra, da bomo kar najbolje poskrbeli za čim večje število pacientov, tudi tistih ne-covidnih. Opažamo tudi, da je prisotna vse večja stiska ljudi, ki je posledica omejitev in spremembe načina življenja.«

Kramar-Zupanova zato svetuje, da skušamo poiskati pozitivne stvari in ob tem ne pozabljamo na gibanje, ki ga lahko izvajamo tudi doma. »Razmere kot so v tem trenutku, bodo enkrat minile in zagotovo bo spet prišel čas, ko se bomo lahko objeli in spili kavo. Vsem tistim, ki se jim zdi situacija tako težka, da je ne zmorejo nadzirati, pa sporočamo, da so naša vrata vedno odprta. Tukaj smo za vas,« je vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto še zapisalo v izjavi za javnost.

R.M.

