Novomeški Rdeči križ s paketi pomoči za socialno ogrožene družine

17.11.2020 | 12:55

Socialna delavka je pomagala poiskati ogrožene družine tudi med osnovnošolci OŠ Frana Metelka Škocjan (Foto: OZRK NM)

Pomoč na OŠ Drska (Foto: OZRK NM)

Novo mesto - Na pobudo Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, da tople obroke ponudijo tudi družinam, katerih otroci so do njih upravičeni po osnovnih šolah, se je odzvalo 13 osnovnih šol iz vseh občin, ki jih območno združenje pokriva s svojim delom. Nekatere šole so s pomočjo svetovalnih delavcev same razdelile prehrambne pakete, ki jih je dostavil novomeški Rdeči križ, ostale starše pa so povabili, da jih prevzamejo osebno ali pa preko krajevnih organizacij Rdečega križa.

Novomeško območno združenje bo skupaj tako razdelilo 109 prehrambnih paketov za več kot 350 družinskih članov. Ti paketi vsebujejo osnovna živila z dolgim rokom trajanja kot so olje, moka, testenine, riž, pelati, fižol in mleko. Tem družinam so ponudili tudi dolgotrajno pomoč v paketih s hrano ali pa finančno pomoč, za kar se še vedno lahko obrnejo tudi na socialno službo Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto.

R.M.