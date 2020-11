AVDIO: Okuženih 126 stanovalcev doma in 42 zaposlenih. Nekateri že ozdravljeni.

17.11.2020 | 14:10

DSO Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V Domu starejših občanov Novo mesto se v zadnjih tednih srečujejo z veliko okužbami stanovalcev in zaposlenih, kar od vodstva doma terja veliko naporov in truda, da situacijo obvladajo in epidemijo zajezijo.

Kot je povedala direktorica doma Milena Dular, imajo s koronavirusno boleznijo okuženih 126 stanovalcev in 42 zaposlenih. Dva od stanovalcev s potrjeno okužbo se zdravita v novomeški bolnišnici, ostali pa so v domu v rdeči coni za okužene stanovalce, ki so jo razširili. Večina ima le lažje simptome, ali pa so celo brez njih in okužbo zaenkrat dobro prenašajo. Predvidevajo, da bo v tem tednu okoli 30 oskrbovancev že ozdravljenih in bodo lahko zapustili rdečo cono. Z nestrpnostjo pa čakajo tudi na rezultate današnjega testiranja. Opravili so okoli 100 testov in upajo, da bodo rezultati dobri.

Po besedah Dularjeve, je v zadnjih štirinajstih dnevih v novomeškem domu starejših umrlo 14 stanovalcev, od tega jih je imelo 12 potrjeno okužbo z novim koronavirusom.

V domu zdaj delujejo krizno in z velikim prizadevanjem zaposlenih in prostovoljcev za obvladovanje stanja. Za zdrave stanovalce je lepo poskrbljeno, v izjemnih primerih so dovoljeni tudi obiski, seveda ob upoštevanju vseh priporočil, po predhodnem dogovoru pa stanovalcem omogočajo tudi video klice s svojci.

Pri premagovanju kadrovske stiske zaradi velikega števila okuženih zaposlenih jim pomagajo prostovoljci, študenti, mentorice srednje zdravstvene šole in upokojene sodelavke. Se pa k sreči že vračajo tudi sodelavci, ki so koronavirus preboleli.

V Domu starejših občanov v Novem mestu imajo po zagotovili direktorice Milene Dular zaščitne opreme dovolj. Pri nakupu so jim pomagali tudi donatorji kot na primer novomeška Krka. Koliko denarja je bilo porabljenega v ta namen, zaenkrat ni pomembno, saj je na prvem mestu zdravje, zagotovo pa bodo te številke, ko se bo virus enkrat poslovil, izjemno visoke.

Glede na to, da so spomladanski val prestali izjemno dobro, pa je precej drugače zdaj, v jesenskem izbruhu. Virus se je razširil na štirih delih doma naenkrat, zelo hitro in neobvladljivo, tako da ga ni bilo moč ustaviti, vendar, kot pravi Dularjeva, resnično upajo, da se bo življenje v domu že v kratkem stabiliziralo. Do takrat pa bodo redno opravljali testiranja na covid-19 in z vsemi ukrepi skrbeli za čimprejšnjo zajezitev širitve, s sodelavci in prostovoljci pa za dobro počutje vseh stanovalcev doma.

L. Markelj/R.Mikec

