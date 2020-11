Občani opazili izliv olja v Krko

17.11.2020 | 18:10

Ob 14.30 so na izlivu potoka Bezgavec v reko Krko v Novem mestu občani opazili onesnaženje. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da se v reko izliva manjša količina olja. Postavili so lovilne zavese in pivnike. Obveščene so bile pristojne službe, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Z vozilom v drevo

Njihovi brežiški kolegi pa so v sporočilu za javnost zapisali, da je ob 16.05 občan na cesti Spodnje Dule – Ivandol v občini Krško z vozilom trčil v drevo in se pri tem poškodoval. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, na vozilu odklopili baterijo, z tehničnim posegom ločili vozilo od drevesa, posuli razlite motorne tekočine in vozilo postavili na cestišče. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

R. N.