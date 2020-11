Trebanjski rokometaši do uvodne zmage v evropski ligi

17.11.2020 | 21:15

Veselje rokometašev trebanjskega Trima pa zmagi na Madžarskem. (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so odlično začeli skupinski del evropske lige, saj so v Györu premagali Tatabanyo z 28:26 (14:12). Varovanci Uroša Zormana še naprej ne poznajo poraza tako v državnem prvenstvu kot tudi na mednarodnem prizorišču.

Trebanjci so na uvodnem dvoboju - tekmi prvega in drugega kroga proti Rhein-Neckar Löwnu in Kaddeten Schaffhausnu sta bila prestavljena zaradi okužb z novim koronavirusom v trebanjskem taboru - v odsotnosti Darka Cingesarja ter Gregorja Potočnika slavili v vročem Györu in potrdili visoko pripravljenost, ki jo kažejo od samega začetka sezone.

Izbranci Uroša Zormana so pri naših vzhodnih sosedih prikazali izjemno zrelo predstavo. V prvem polčasu so imeli nekaj težav, po zaostanku treh golov v 21. minuti (8:11) pa so močno dvignili raven svoje igre.

Le tri minute kasneje so po dveh golih Gala Cirarja in enega Leona Raša izenačili na 11:11, v končnici prve polovice tekme pa povsem zasenčili gostitelje in se na veliki odmor odpravili s prednostjo 14:12.

V drugem polčasu so povsem zasenčili izkušene gostitelje, ki jih vodi nekdanji trener Celja Pivovarne Laško Vladan Matić. Gostitelje so nadigrali v vseh prvinah igre in si v 48. minuti priigrali šest golov prednosti (24:18).

V končnici so popustili, gostitelji so se jim v zadnji minuti približali na gol zaostanka (26:27), po zadetku Cirarja, s sedmimi goli najbolj učinkovitega igralca dvoboja, pa je bilo jasno, da bosta točki romali v Slovenijo.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje:

»Za nami je izjemno težka tekma. Vse čestitke fantom in celotnemu štabu za karakter in borbo, a tukaj se ne ustavljamo.«

Trebanjska zasedba bo naslednji torek gostila danski GOG Gudme.

Liga EHF, 3. krog:

Grundfos Tatabanya : Trimo Trebnje 26:28 (12:14)

Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 2, Višček, Didovič 2, Hamidović 2, Sarak 2, Kotar 2, Ropič, Udovič 5, Pandev, Grbič 2, Cirar 7, Florjančič 4.

R. N./STA