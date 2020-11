Kje ne bo elektrike?

18.11.2020 | 07:05

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso zabeležili. Za nujno medicinsko pomoč so posredovali šest klicev, prejeli pa so tudi dve obvestili o povoženih živalih, s čemer so seznanili higienike.

Kako bo z elektrooskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto sporoča, da bo danes motena dobava električne energije in sicer:

- na območju nadzorništva Črnomelj od 14.30 do 16.ure na TP GRAD ČRNOMELJ, na izvodu SUHI MOST.

- na območju nadzorništva Trebnje od 10. do 11.ure na TP POČIVALIŠČE DUL in

- na območju nadzorništva Novo mesto med 14.30 in 16.30 na TP RUPERČ VRH.

Opravljali bodo namreč dela na distribucijskem omrežju in napravah.

R.M.