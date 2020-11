AVDIO: Spletna razstava »Ribištvo na Sevniškem v preteklosti«

18.11.2020 | 09:00

Z razstave o ribištvu na Sevniškem (Foto: Printscreen)

Sevnica - V Posavskem muzeju v Brežicah so spletno predstavili razstavo z naslovom »Ribištvo na Sevniškem v preteklosti«, ki je nastala v okviru projekta »Riba je in«. Stalna razstava se nahaja v prenovljenih prostorih Spodnjega gradu na Glavnem trgu v Sevnici in je zaradi aktualnih razmer trenutno zaprta za javnost. Si jo pa lahko ljubitelji rib, ribištva in narave na sploh, ogledajo preko spletne predstavitve. Slednjo so sooblikovali vodja projekta Vlasta Kuzmički, direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, oblikovalka Ana Jazbec, turistični vodnik Ciril Dolinšek in fotograf Ljubo Motore.

Direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj je povedala, da so se v razstavi posvetili ribam, ribištvu, Savi, njenim pritokom, pa tudi ribam od nekdaj do danes in različnim načinom lovljenja. Zagotovo je šlo za poseben izziv za vse pripravljavce. Postavljena je na panojih in obogatena tudi s fotografijami na temo rib in ribištva iz daljne in bližnje preteklosti, katerih avtor je Ljubo Motore.

Oblikovalka razstave Ana Jazbec se je, med tem ko je postavljala razstavo, o ribah in ribištvu tudi sama veliko naučila. Zasnovala jo je tako, da je zanimiva za vse generacije, še zlasti pa za otroke, ki morda o ribah vedo veliko manj kot na primer ribiči in ostali poznavalci življenja v Savi in njenih pritokih. Za osnovo si je seveda izbrala ribo in jo oblikovala v stilizirano obliko, da hkrati služi tudi kot nekakšna dekoracija. Uporabila je pastelne modre in zelene barve, ki se nekako zlivajo s prostorom, v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice pa je ribe v naravni velikosti na nek poseben način vmestila v prostor. Makete rib kot lističi plavajo v prostoru, tako velike kot jih lahko vidimo v njihovem naravnem okolju, opremljene pa so tudi s podatki o posamezni predstavljeni vrsti.Gledalec lahko spozna posamezne vrste in dojame njihove velikosti.

Turistični vodnik Ciril Dolinšek je ob razstavi povedal nekaj zanimivih zgodovinskih dejstev na temo ribištva na Sevniškem: "Ljudje so se že v preteklosti naseljevali ob rekah, ki so bile prometnice, zagotavljale pa so tudi dobrine za življenje. Ribolov v reki Savi je bil znan že od nekdaj. Na Sevniškem je bilo v preteklosti več voda zelo bogatih z ribami. Poleg Save, so bile to še Mirna s pritokom Hinjo in Kamniškim potokom, pa tudi Blanški in Čanjski potok ter še nekaj manjših. Samo v spodnjem toku Save danes živi na primer 45 vrst rib, kar je skoraj polovica vseh v Sloveniji znanih ribjih vrst. Predniki so si v preteklosti tudi v tistem koncu velikokrat z ribami popestrili sicer svoj največkrat zelo skromen jedilnik. V zgodnjem srednjem veku je imel ribolov na Sevniškem zato zelo pomembno vlogo. Sevnica je bila namreč ribiško naselje. Še v 16.stoletju si je trg celo lastil posebne pravice do ribolova, ki je pomenil predvsem vir za pridobivanje hrane za lastno oskrbo, tako imenovanim zakupnikom in ribičem pa zaslužek. V Boštanju na primer je z ribami bogata Mirna omogočila tudi prodajo, zato so si domačini pridobili pravico do neomejenega ribolova," pravi Dolinšek.

Razstavo je s fotografijami obogatil tudi znani sevniški fotograf in kronist Ljubo Motore. Pred leti je Posavskemu muzeju Brežice podaril številne stare fotografije in med njimi so bile tudi takšne, ki so zdaj pomemben pomnik sevniškega ribištva. Še zlasti pomembne za ribištvo na Sevniškem so tri fotografije. Na eni je namreč zabeležen trenutek razvitja društvenega prapora, ki je zagotovo pomemben dogodek v življenju vsakega društva. "To se je zgodilo pri nekdanjem Taborniškem domu v Sevnici in je bil zelo pomemben dogodek za vse Posavje," pravi Motore. Druga fotografija, ki jo je Motore vrsto let hranil, pa je delo njegovega prijatelja Marjana Jazbinška, ki je ob Savi posnel svojega prijatelja, sicer velikega ribiča Helčija Kostanjška. "Fotografija je pomembna zato, ker sta na njej posnetek starega lesenega mostu preko Save, ki ga že zdavnaj ni več, pa tudi Helči, ki je bil tisti čas eden najboljših ribičev. Umrl je zelo mlad in v njegov spomin so pri Ribiški družini začeli organizirati tekmovanja oz. memoriale, ki so jih poimenovali Helčijev memorial," pripoveduje Motore.

Po besedah turističnega vodnika Cirila Dolinška Ribiška družina Sevnica danes skrbi tudi za ribiške trase na Orehovem. Ribiči, ki prihajajo iz vse Evrope in tudi od drugod pravijo, da so to najlepše trase v Evropi, na kar je Sevnica lahko zelo ponosna. In še en podatek je zanimiv. Leta 2015 je bilo na Orehovem organizirano tudi 62. Svetovno prvenstvo v ribolovu s plovcem.

