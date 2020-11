Zagorelo v Ribnici

18.11.2020 | 10:00

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Na Opekarski cesti v Ribnici je v pritličju stanovanjske hiše včeraj malo po 14.uri zagorela notranja enota toplotne črpalke. Gasilci PGD Ribnica so požar pogasili in iz objekta rešili osebo, ki so jo oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči Ribnica.

Pomoč onemogli osebi

Na območju Regijskega centra za obveščanje Brežice pa so gasilci PGE Krško včeraj pomagali pri dostopu do onemogle osebe. V Dolenjem Leskovcu v občini Krško so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše in reševalcem tako omogočili dostop, da so onemogli pomagali in jo oskrbeli.

R.M.