Covid udaril tudi na Kočevskem: V DSO Kočevje več kot sto okuženih

18.11.2020 | 10:55

Prizidek DSO Kočevje za dementne stanovalce (Foto: arhiv DL)

Dom starejših občanov Kočevje (Foto: arhiv DL)

Kočevje - Do 27. oktobra so bila vrata kočevskega doma starejših občanov »zaklenjena« pred vdorom novega virusa covid-19. Ob potrditvi prve okužbe zaposlene, ki jo je prenesla z malo znaki bolezni, pa je število pozitivnih na virus po odvzemu brisa skokovito naraščalo.

Včeraj je bilo tako aktivno okuženih 36 zaposlenih in 77 stanovalcev. Slednji, njihovo zdravstveno stanje je stabilno, so iz svojih sob skupaj z osebnimi stvarmi in predmeti, premeščeni v rdečo cono doma, kar predstavlja še en stres. Zanje poleg osebja skrbi tudi domska zdravnica in po potrebi zdravnik iz bližnjega Zdravstvenega doma Kočevje.

»Po vsem, kar preživljamo in doživljamo te dni, lahko rečem, da smo priča zahrbtnemu virusu, ki se zaenkrat še kaže v blagi obliki, čeprav počutje okuženih od začetka okužbe niha tudi tri tedne,« poudarja Lidija Vardijan, direktorica DSO Kočevje. Ravno zato ne hitijo s takojšnjimi selitvami okuženih iz zelene v rdečo cono. Če bi okužene, to so ugotovitve sicer tudi iz drugih domov, takoj preselili v za to pripravljen poseben bolnišnični prostor, bi se napredovanje bolezni zagotovo lahko prej ustavilo. »Domovi starejših so socialnovarstvene ustanove in nimamo kapacitet in opreme kot bolnice, kar smo zdaj,« poudarja Vardijanova.

Pohvalila je izjemno požrtvovalnost, seveda poleg redno zaposlenih, ki so v posebnih oblekah tudi do 12 ur, tudi odzivnost zdravstvenega in drugega osebja ne le iz lokalnega okolja. Priskočili so jim na pomoč, da bi čim prej skušali zajeziti žarišče virusa na Kočevskem. Trenutno je med njimi osem prostovoljcev, pet študentov ter zdravstveni kader iz doma Metlika in Ribnica ter ZD Ribnica in Kočevje. Z domom iz Rakitne so včeraj podpisali tudi pogodbo za zdravstvena tehnika.

»Zdravstveni dom Kočevje se aktivno pripravlja na morebitna poslabšanja stanj obolelih v DSO Kočevje, kjer so razmere zaskrbljujoče, in bo skupaj s štabom civilne zaščite dnevno sledil situaciji,« razmere v stavbi lučaj stran spremlja direktorica ZD Polona Vidič Hudobivnik.

Prispevek bo objavljen tudi v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Glavonjić