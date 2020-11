KCJT (video): Spletno na ogled drame? Zakaj pa ne!

18.11.2020 | 11:40

Iz predstave o Marlene Dietrich (Foto: Mare Mutić)

Novo mesto - Glede na to, da druženje v dvoranah po Sloveniji že nekaj časa ni mogoče, se mnogi trudijo poiskati kar najbolj izvirne ideje. V Kulturnem centru Novo mesto so našli simpatično rešitev za »kulturno potešitev«.

Na ogled in v poslušanje bodo namreč ponudili različne dogodke, ki so zaznamovali minule sezone v KC Janeza Trdine. Spletni gledalci bodo tako lahko vnovič obujali spomine, drugi pa si bodolahko predstave ali pa odprtja različnih dogodkov morda ogledali prvič.

Rubriko "Poglejmo še enkrat" bodo osveževali enkrat tedensko, premierno pa tokrat objavljajo komorno kabaretno predstavo Nebojše Popa – Tasića Marlene Dietrich, ki so si jo gledalci Gladsbeno gledališkega abonmaja lahko ogledali v sezoni 2013/2014. Objavljamo jo tudi na naši spletni strani v pripetem video posnetku.

Predstava je bila posvečena 20. obletnici smrti legendarne igralke, ki velja za eno največjih in najbolj skrivnostnih filmskih in pevskih ikon 20. stoletja. Nastala je v produkciji Prešernovega gledališča Kranj, ŠKUC gledališča in Zavoda Imaginarni. Režiral jo je Primož Ekart, v njej so nastopili Darja Reichman, Vesna Pernarčič in Miha Rodman.

Marlene Dietrich je kariero igralke in pevke izoblikovala v najtršem obdobju gospodarske krize med obema vojnama, z Lili Marleen je usodno zaznamovala čas 2. svetovne vojne in se v zgodovino zapisala z nepozabnimi filmskimi vlogami, glamurozno pevsko kariero in protinacističnim prepričanjem. Predstava odpira teme slave, ljubezni, vojne in domovine ter se skozi prefinjen režijski pristop poigra tudi z vprašanjem igralca. Kakšne drame se dogajajo v zaodrju, preden se razgrne zavesa in zvezda zablesti v vsem svojem sijaju?

Dvorana Kulturnega centra Janeza Trdine je bila ob predstavi Nebojše Popa-Tasića Marlene Dietrich takrat nabito polna in tisti, ki so jo zamudili, si jo tokrat lahko ogledajo spletno.

Sicer pa bi v tednu od 16. do 22. novembra v novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdine lahko obiskali kar osem dogodkov: predstave Ljubi moj, Čefurji raus in Erotika po Emeršiču, koncert Bowrain: 2020 Seconds(a)live ter filma Pripovedke iz živalskega kraljestva in Proxima. Vse to bo na sporedu, ko bodo razmere dopuščale, sporočajo iz KCJT.

Predstava o Marlene Dietrich