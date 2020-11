V sodelovanju z občani policisti prijeli vlomilce

18.11.2020 | 12:10

Vlomilci so razbili okno gostinskega lokala (Foto: PP Novo mesto)

Na Ragovski ulici v Novem mestu so neznanci vlomili v gostinski lokal. To so opazili bližnji stanovalci in takoj obvestili policiste, ki so na poti na kraj dogodka na Kandijski cesti ustavili osebni avtomobil Ford focus ljubljanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da so v vozilu osumljenci, ki so skušali pobegniti s kraja kaznivega dejanja. 25-letnika iz Krškega in 34 ter 42-letnika iz naselja v okolici Novega mesta so pridržali, si zatem ogledali kraj vloma in zavarovali sledi. Ugotovili so, da so vlomilci razbili okno v gostinski lokal, vendar pa po prvih ugotovitvah niso ničesar odnesli, so pa povzročili premoženjsko škodo. 25-letnega osumljenca, ki so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Zaradi kaznivega dejanja bodo ovadili tudi 24-letnega in 42-letnega osumljenca. 25-letnemu osumljencu, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja so zasegli osebni avtomobil in mu izdali plačilni nalog zaradi vožnje pod vplivom alkohola in kršitve določil zakona o nalezljivih boleznih.

Vlomilci so povzročili premoženjsko škodo (Foto: PP Novo mesto)

Po prvih ugotovitvah niso ničesar odnesli (Foto: PP Novo mesto)

Kot so zapisali v današnjem policijskem poročilu, se policisti zahvaljujejo občanu, ki jih je takoj obvestil o vlomu. S pomočjo teh informacij so namreč lahko hitro prijeli storilce in uspešno preiskali kaznivo dejanje. Policija je že večkrat dejala, da je partnersko sodelovanje z občani ključno pri zagotavljanju visoke stopnje varnosti. Prav občani so namreč tisti, ki v svojem okolju najprej zaznajo sumljive okoliščine, opazijo sumljiva vozila in osebe, ki v to okolje ne sodijo.

Vlomili v kmetijski obrat in odpeljali traktor in še nekaj pripomočkov

Oškodovanec je brežiške policiste obvestil, da je v zadnjem mesecu dni v Šentlenartu nekdo vlomil v kmetijski objekt in odtujil starejši neregistriran kmetijski traktor znamke Deutz, zelene barve, z rumenimi platišči, trosilec za gnoj in stiskalnico grozdja. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 8.000 evrov.

Vlomil v hišo in povzročil škodo

V Ručetni vasi je včeraj med 17.30 in 19. uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, je pa z vlomom povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Vinjen vijugal po cesti med Trebnjim in Novim mestom

Policisti so bili sinoči malo po 20.uri obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi vijugal po cesti med Trebnjim in Novim mestom in ogrožal druge udeležence v prometu. Kršitelja so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 37-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola. Izločili so ga iz prometa, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zapeljal s ceste in trčil v drevo

Poročali smo že, da je med Golekom in Kobilami na območju krške policijske postaje se je včeraj okoli 16.ure zgodila prometna nesreča. Na kraj so prišli policisti in ugotovili, da je 35-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Vozil domnevno drogiran in brez izpita

Na območju Mirnopeške ceste v Novem mestu so policisti sinoči med kontrolo prometa, okoli 22. ure ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili strokovni pregled. 28-letni kršitelj, ki je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, je odklonil preizkus, zato so mu osebni avtomobil Volkswagen polo zasegli. Zaradi kršitev določil Zakona o nalezljivih boleznih so mu izdali plačilni nalog in o odklonu preizkusa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Izsledili štiri tujce

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu vozila v tovornem delu našli državljana Pakistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli. V tovornem vozilu turških registrskih oznak so našli še dva državljana Afganistana in državljana Pakistana. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Policijo klicali 194-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 45 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 194 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in poskusov izmika mejni kontroli, je v današnjem policijskem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

R.M.