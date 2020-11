Novo mesto na e-Slovenskem knjižnem sejmu: 100 let novomeške pomladi v Ljubljani

18.11.2020 | 12:45

V Jakopičevem paviljonu v Ljubljani so poleg bratov Kralj in Ivana Napotnika sodelovali tudi trije novomeški pomladniki: Božidar Jakac, Marjan Mušič in Zdenko Skalicky.

Foto: Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto

Spored recitacijskega večera Antona Podbevška v Ljubljani iz kataloga XVIII. umetnostne razstave, hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.

Novo mesto - Septembrskim dogodkom novomeške pomladi pred 100 leti je novembra sledila njihova delna ponovitev v Ljubljani. V tem duhu bo Novo mesto prihodnji teden Mesto v gosteh na Slovenskem knjižnem sejmu. Organizatorji - Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev ter Cankarjev dom – so ga zaradi zdravstvenih razmer preselili na splet, zato bo tudi prisotnost Novega mesta v letošnjem letu simbolna.

Obiskovalci sejma si bodo lahko ogledali spletne vsebine, ki bodo simbolično proslavile 100. obletnico te kulturno-umetniške manifestacije. V petek, 27. novembra, bo ob 12. uri na sporedu posnetek soareje Anton Podbevšek Teatra z naslovom Nekaj dni v septembru Novo mesto 1920–2020, slovenska zgodovinska avantgarda, ki ga je režiral novomeški režiser Klemen Dvornik.

V soboto, 28. novembra, bo ob 12. uri literarni večer ob 120. obletnici rojstva pesnika in ključnega soustvarjalca novomeške pomladi Mirana Jarca z naslovom »A neko uro se je prebudila Beseda /…/«, ki ga je pripravila Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Med spremljevalnimi dogodki pa se bodo zvrstili prispevki kot je sprehod po kulturno-zgodovinski razstavi Mladi, neznani, avantgardni in likovni razstavi Let novomeške pomladi Dolenjskega muzeja Novo mesto, ki bosta v muzeju na voljo za ogled do 18. aprila 2021, še dve predstavi Anton Podbevšek Teatra, Človeka z bombami in Raziskovalec na zemlji najpomembnejšega pomladnika Antona Podbevška, predstavil pa se bo tudi Razvojni center Novo mesto s predstavitvijo svoje dejavnosti. Vsi spremljevalni dogodki bodo na voljo ves čas trajanja sejma na povezavi knjižnega sejma.

Na sejmu bodo obiskovalci lahko obiskali vsebine knjigotržcev, so v izjavi za javnost zapisali v Knjižnici Mirana Jarca. Poleg tega so organizatorji pripravili dogodke, povezane z najbolj odmevnimi in kakovostnimi literarnimi avtorji in deli, od častnega gosta pesnika Nika Grafenauerja do pisatelja Tadeja Goloba novomeške Založbe Goga. Nenazadnje se bodo obiskovalci lahko potegovali za nagrado sedma nebesa – kosilo z znanim pisateljem v prestižni restavraciji.

Sicer pa bosta Novo mesto in Slovenski knjižni sejem tudi prihodnje leto vabila na snidenje v Cankarjev dom, so še zapisali v osrednji novomeški knjižnici.

R.M.