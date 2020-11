Uči se od najboljših krških voznikov

18.11.2020 | 13:05

Sven Cerjak in njegov trener Denis Štojs (foto: arhiv družine Cerjak)

Senovo - Senovčan Sven Cerjak ima pri rosnih enajstih letih sila nenavaden hobi. Fant z obronkov Bohorja se je skupaj s svojo družino zapisal spidveju in letos je minila že tretja sezona, odkar pridno trenira na svojem 250-kubičnem motorju. Vse skupaj pa se ni začelo pred tremi leti, temveč že dve leti prej.

Oče Vlado, tudi sam motorist, in mama Tanja takoj pojasnita, da je Sven že kot zelo majhen otrok kazal navdušenje nad hitrostjo, veliko veselja in volje pa je imel tudi pri razstavljanju in sestavljanju vsega, kar je imelo vsaj dve kolesi, še rajši pa je videl, da je vse skupaj tudi brnelo. In tako je leta 2015 oče Vlado nekega dne prišel iz službe in dejal ženi: »Videl sem oglas, da ima AMD Krško šolo spidveja za otroke, in sem ga prijavil. S Svenom bova šla pogledat, mogoče mu bo zanimivo.« In sta šla.

Do pomladi 2016 sta dala skozi nekaj predavanj, nato pa so sledile prve vožnje na dveh kolesih. Sven je bil v skupini najmlajših, kjer so začeli vožnje na majhnih, 50-kubičnih motorjih za motokros. Vlado pojasni, da kljub sinovemu navdušenju ni želel pretiravati, zato sta začela s finančno precej ugodno varianto motorjev, ki se jih je prijel vzdevek »kitajčki«. Odločitve ne obžaluje, saj v smehu pove, da je Sven svojega »kitajca« uničil v manj kot pol leta, tako da je še isto leto dobil 50-kubičnega KTM.

Te treninge je v letu 2017 obiskovalo kar nekaj otrok. V prvi vrsti je šlo za primerno igro in spoznavanje motorjev, pomembno pa je bilo tudi druženje s starejšimi dirkači na spidvejskih specialkah. Leta 2018 je svoj prvi motor za spidvej dobil tudi Sven. Po konstrukciji in videzu je povsem enak pravim 500-kubičnim dirkaškim zverinam, le da ima precej manj brutalen 250-kubični agregat, ki je primeren za mlajše voznike. Z očetom ter ob pomoči drugih dirkačev in članov AMD Krško so motor prilagodili Svenovi višini, s čimer se je igračkanje z motorji za motokros končalo. Začeli so se resni treningi in spoznavanje značilnega spidvejskega drsenja skozi ovinek.

Starši pravijo, da so šele takrat spoznali, kako navdušen je njun takrat še devetletni sinko nad vsem skupaj, in ob vprašanju mami, ali je ni strah, nam hrabro in pametno odgovori, da se je na začetku tudi sama spraševala, ali ni to prenevarno za njenega otroka, a je hitro spoznala, da so takšni treningi veliko manj nevarni od vožnje v cestnem prometu, saj treningi niso brezglavo navijanje plina, temveč proces vzgoje v povsem nadzorovanem okolju.

V tem prvem letu resnih treningov so mu do osvojitve tehnike drsenja pomagali vsi aktualni klubski vozniki, tudi letošnji državni prvak Matic Ivačič, s katerim še vedno rad sodeluje in se uči od njega. Zelo dobro se je ujel tudi s prekaljenim krškim veteranom Denisom Štojsom, na treningih pa Denisu včasih na pomoč priskoči tudi legendarni Gerhard Lekše. Po dveh učnih sezonah so v družini letos pričakovali prve dirke na 250-kubičnih motorjih v Nemčiji, na Poljskem in Češkem, a je vse skupaj na glavo postavil osovraženi virus. Prvenstva v nižjih kategorijah so odpadala druga za drugo ali pa so zaradi dodatnih zahtev postala predraga in časovno nevzdržna. Sven je tako ostal brez svojih prvih pravih dirk, a v družini Cerjak niso vrgli puške v koruzo. Če bo šlo vse po načrtih, bo Sven spomladi skupaj z očetom in Maticem Ivačičem odšel na nekajtedenske priprave na Poljsko, kjer se bodo dogovarjali tudi za dirkanje v 250-kubičnem razredu. Na Poljskem bi radi odpeljali vsaj nekaj dirk, če že ne celotnega prvenstva, in mogoče še kakšno dirko v nemškem ali češkem prvenstvu.

Mladeniču z nenavadnim hobijem želimo, da se mu želje uresničijo in da v naslednji sezoni končno odpelje svojo prvo dirko in da je seveda pri svojem početju čim bolj uspešen. V petih letih treningov je dokazal, da obeta, in kdor podrobno spremlja njegovo zgodbo, verjetno ne bo presenečen, če fantu izpod Bohorja v prihodnosti uspe postati uspešen dirkač in prvak. Za vse, ki ta šport poznamo nekoliko bolje, je pri svojih rosnih enajstih letih s svojim zanosom in predanostjo junak že danes.

