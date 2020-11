Novo mesto: Sistem GONM se začasno poslavlja, na treh parkiriščih pa je možno brezplačno parkiranje

18.11.2020 | 13:30

Možnost brezplačnega parkiranja na parkirišču ob Težki vodi v Novem mestu (Foto: arhiv DL)

Izposoja koles bo nazaj predvidoma marca prihodnje leto, z lepšim vremenom (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - GoNm, novomeški sistem brezplačne izposoje koles, se bo ta petek začasno ustavil. Sistem GONM je občanom na voljo na petnajstih postajališčih, kjer se nahaja skupno 75 koles. Kot so na Mestni občini Novo mesto zapisali v izjavi za javnost, bodo s petkom vsa kolesa umaknili in shranili do nove kolesarske sezone. Vnovičen zagon sistema je predviden prihodnje leto, predvidoma marca, oziroma ob izboljšanju vremenskih razmer, ki bodo kolesarjem omogočale prijetno vožnjo.

Sicer pa so župani mestnih občin ta teden v okviru združenja ZMOS sprejeli odločitev o nudenju brezplačnih parkirišč v času ustavitve javnega potniškega prometa. V skladu s tem so na Mestni občini Novo mesto sprejeli odredbo, da bo tako vse do konca novembra brezplačno parkiranje možno na treh javnih površinah. Gre za parkirni prostor ob Težki vodi pri Kandijski cesti in parkirno hišo ob športnem kompleksu Portoval ter za parkirne prostore na Trdinovi ulici.

Osnovni namen ukrepa je omiliti posledice neizvajanja javnega potniškega prometa. Za nujne prevoze starejših in invalidov je v Mestni občini Novo mesto še naprej na voljo sistem prevozov Rudi. Ob novih ukrepih občina poziva ljudi, da upoštevajo vse preventivne vladne ukrepe in se od doma odpravijo le na delo in po najnujnejših opravkih.

R.M.