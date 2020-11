Covid-19: Včeraj še 2013 novih okužb, umrlo 43 okuženih. Tudi v DSO Novo mesto se razmere ne umirjajo!

18.11.2020 | 13:15

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj ob 6.813 testih potrdili 2.013 primerov novega koronavirusa, umrlo pa je 43 bolnikov s covidom-19, med njimi 35 v bolnišnicah, 8 pa v domovih za ostarele. V bolnišnicah so zdravili 1.280 covidnih bolnikov, pet več kot dan prej, v intenzivnih oddelkih jih je bilo 209, oziroma eden več kot v ponedeljek. Iz bolnišnic so odpustili 116 covidnih bolnikov, je objavila vlada.

Med tem ko je bil delež ponedeljkovih testov 26,06-odstoten, se je včeraj spet zvišal in je znašal 29,55 odstotka. Število včeraj umrlih covidnih bolnikov pa predstavlja drugo najvišje število doslej umrlih v enem dnevu, v ponedeljek sta namreč umrla še dva več. Skupaj je doslej v Sloveniji umrlo 919 bolnikov s covidom-19.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 ostaja 14-dnevna pojavnost okužb v državi na 100.000 prebivalcev enaka kot prejšnji dan - znaša 932. V državni je trenutno aktivnih 19.524 primerov okužb, kar je 13 primerov manj kot dan prej. Doslej pa so skupno v Sloveniji potrdili 58.950 primerov okužbe z novim koronavirusom.

Razmere se nikakor nočejo umiriti v domovih starejših. Med stanovalci domov za starejše občane se je število okuženih včeraj povečalo za 312, kar je največ doslej, je na današnji novinarski konferenci opozoril vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Aktivno okuženih je trenutno 2131 stanovalcev.

Število okužb med zaposlenimi v domovih pa se je povečalo za 59, aktivno okuženih je trenutno 847 zaposlenih. Kar 15 odstotkov včeraj potrjenih primerov predstavljajo okužbe stanovalcev domov za starejše, je povedal Kacin. Vključno z zaposlenimi pa okužbe iz domov za starejše predstavljajo 20 odstotkov vseh včeraj potrjenih primerov.

"Tudi zaradi tega je bila na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje sprejeta odločitev, da vnovič začnejo opravljati bolj poglobljene analize ugotavljanja izvora okužb," je še napovedal Kacin.

Tudi v novomeškem domu starejših se razmere še nočejo umiriti! Ob včerajšnjem testiranju spet nove okužbe.

Dodano ob 13.20 uri:

Med tem pa so na spletni strani Doma starejših občanov Novo mesto sporočili, da število okužb še vedno narašča. Po včerajšnjem vnovičnem testiranju okoli 100 stanovalcev, ki so bili po dveh izvedenih testih negativni, je bil rezultat brisa pozitiven kar pri 57 stanovalcih. Nove okužbe so tudi pri zaposlenih v domu. A za 7 stanovalcev je danes srečen dan, saj se iz tako imenovane rdeče cone ozdravljeni vračajo v svoje sobe. Tudi na delo se je že vrnilo 7 zaposlenih, ki so preboleli koronavirus.

Trenutno število okuženih stanovalcev je 175, zaposlenih pa 41.

Dodano ob 14.uri:

V novomeški bolnišnici so po podatkih covid sledilnika že 104 pacienti s covidom-19, samo danes so jih sprejeli štiri. Na intenzivnem oddelku se zdravi 17 okuženih, 8 jih diha s pomočjo respiratorja ali ventilatorja.l Danes so v domačo oskrbo odpustili 5 kovid bolnikov, 2 okužena pa sta v bolnišnici umrla.

V brežiški bolnišnici pa je hospitaliziranih 43 kovidnih bolnikov, samo danes so sprejeli tri. Odpustili so enega okuženega, eden s covidom-19 pa je danes umrl, kažejo podatki covid sledilnika.

R.M./STA