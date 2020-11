Na Starinah trčila osebno in tovorno vozilo

Danes opoldne, ob 12.07, sta na avtocestnem počivališču Starine, smer Ljubljana, v novomeški občini trčili osebno in tovorno vozilo. V prometni nesreči sta se dve osebi poškodovali. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, do prihoda reševalcev pomagali ponesrečenim in odklopili akumulator na osebnem vozilu. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovani osebi oskrbeli in ju odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

