V Novem mestu včeraj kar 89 okuženih - še enkrat več kot dan prej

18.11.2020 | 20:10

V novomeški občini število okuženih s koronavirusom hitro raste - verjetno na račun bolnih iz DSO Novo mesto. (Foto: L. M.)

Po podatkih sledilnika za covid-19 je v državi danes aktivnih 19.524 okužb. Pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh znaša 932 okužb. Delež pozitivnih testov je v torek znašal 29,55 odstotka, kar je več kot v ponedeljek, ko je bilo pozitivnih 26,06 odstotka testov. Ob 6.813 opravljenih testih so včeraj potrdili 2.013 novih okužb.

In koliko je bilo okužb s koronavirusom včeraj na našem koncu? Največ potrjenih primerov so zabeležili v Mestni občini Novo mesto, in to kar 89 (dan prej35), sledijo občina Krško (25), Trebnje (19), Brežice (14), Kočevje (13), Dolenjske Toplice (11), Črnomelj (10), Ribnica (8), Šentjernej in Straža (po 6 primerov), Sevnica in Velike Lašče (po 5), Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice in Škocjan (po 4), Mirna, Šentrupert, Kostanjevica na Krki in Mirna Peč (po 3) in Semič (2).

L. M.