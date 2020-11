Glavne prednosti tehnologije pametnih ključavnic in njihove slabosti

19.11.2020 | 09:00

Z namestitvijo pametne ključavnice boste imeli popoln nadzor nad svojim vhodom, saj pametna ključavnica omogoča beleženje vstopov in izstopov z datumi in urami.

Pametne ključavnice so brez dvoma priročne, saj omogočajo, da popolnoma pozabite na svoje hišne ključe brez tveganja, da bi se zaklenili ven. Samodejni sistem odpiranja in zaklepanja, aktiviran prek pametnih telefonov in biometričnih čitalnikov, odpravlja te težave. Druga nesporna prednost pametnih ključavnic je izvajanje varnostnih standardov. Te ključavnice omogočajo ekskluziven dostop samo pooblaščenim osebam, kar večinoma urejamo prek pametnih telefonov. Vrata, opremljena s pametno ključavnico, niso podvržena mehanskim poškodbam cilindra, skozi katerega tatovi večinoma vstopajo. Luknjo za ključe nadomešča biometrični čitalnik ali enota za odkrivanje prepoznavo obraza.

Z namestitvijo pametne ključavnice boste imeli popoln nadzor nad svojim vhodom, saj pametna ključavnica omogoča beleženje vstopov in izstopov z datumi in urami. Skrbnik ključavnice lahko tudi odobri časovni dostop, celo za en dan, ali številčni dostop, ki omogoča samo enkratni vstop določenim osebam. Vse to lahko preprosto naredite tako, da nastavite aplikacijo, pri čemer se izognete vsem težavam, povezanim s spreminjanjem ključavnic, da osebi, ki je bila predhodno pooblaščena, preprečite vstop.

Več o najpametnejših vhodnih vratih na svetu.

Ne glede na zgoraj omenjene prednosti imajo pametne ključavnice tudi nekaj pomanjkljivosti. Najpogostejša napaka, povezana s pametnimi ključavnicami, se nanaša na nenadni izklop krmilne enote ali napako naprave za prepoznavanje. V obeh primerih je tveganje, da ne bo mogoče vstopiti v hišo, ker vas sistem ne bo prepoznal. V tem primeru je edino, kar lahko storite, da se obrnete na strokovnjaka, ki lahko diagnosticira težavo. Druga težava je ta, da krmilna enota ne deluje pravilno in ne omogoča varnega zaklepanja vrat, s tem pa omogoča vstop v prostore nepridipravom, če težave ni mogoče takoj odpraviti. Pametne ključavnice, zlasti tiste, ki se ne posodabljajo redno, so lahko izpostavljene pogostejšim napakam. Številni proizvajalci poskušajo nuditi redne posodobitve programske opreme, ki spreminjajo šifriranje in ohranjajo visoko varnost zaklepanja pametnih ključavnic. Ranljivost teh sistemov, če ni posodobljena, je enaka kot pri običajnih ključavnicah.

5 najpomembnejših prednosti odklepanja s čitalnikom prstnih odtisov

V današnjem času je odklepanje s prepoznavo prstnih odtisov postalo naš vsakdanjik, saj to tehnologijo odklepanja uporabljamo na mobilnih telefonih, tabličnih računalnikih in celo na vhodnih vratih. Pri delu vse več organizacij uporablja tudi to vrsto biometričnega optičnega bralnika za spremljanje udeležbe in upravljanje delovne sile skupaj z varnostnimi ugodnostmi, ki jih ponuja, kot na primer nadomešča gesla, osebne izkaznice in kode za vnos.

Kako deluje čitalnik prstnih odtisov?

Programska oprema deluje tako, da iz prstnega odtisa izloči pomembne informacije in jih posreduje optičnemu bralniku, ki nato zabeleži in shrani te podrobne točke, da preveri identiteto uporabnika v prihodnosti.

Običajne ključavnice bodo počasi pozabljene, če se bo zanimanje za tehnologijo pametnih ključavnic še bolj nadaljevalo. Kljub mnogim prednostim pametnih ključavnic, pa imajo le-te tudi nekaj slabosti.

Poglejmo si pet glavnih prednosti čitalnika prstnih odtisov:

- Varnost: z vidika varnosti so prstni odtisi veliko težje ponarejeni kot pa izkaznice ali kode, prav tako se čez življenjsko dobo spreminjajo zelo malo, zato podatki ostanejo aktualni veliko dlje kot fotografije in gesla.

- Enostavna uporaba: Prstni odtisi so vedno z vami, samo prislonite prst na čitalnik in že lahko vstopate v notranjost stavbe. Pozabite na zapletena gesla in iskanje ključev!

- Neprenosljivo: prstni odtisi niso prenosljivi, kar izključuje deljenje gesel ali "vpisovanje" v imenu drugega sodelavca. To omogoča natančnejše sledenje delovne sile in zagotavlja dodatno varnost pred krajo v domovih.

- Odgovornost: uporaba prepoznavanja prstnih odtisov zagotavlja tudi višjo raven odgovornosti na delovnem mestu. Prstni odtis je dokaz, ki ste ga imeli, ko je prišlo do položaja ali incidenta in mu je težko oporekati.

- Stroškovno učinkovit: s stališča upravljanja tehnologije je prepoznavanje prstnih odtisov zdaj stroškovno učinkovita varnostna rešitev. Majhne ročne čitalnike je enostavno nastaviti in jih uporabljati.

Prednosti uporabe prepoznave obraza za varnost vašega pametnega doma

Z uporabo sistema prepoznavanja obrazov je zdaj lažje kot prej preveriti identiteto osebe. Prepoznavanje obraza je mogoče uporabiti na številnih področjih, od katerih je ena varnostni sistem pametnih domov. Z znanimi obrazi, zajetimi v zbirki podatkov, bodo varnostne kamere prepoznale vaše prijatelje in družinske člane in ne bodo sprožile alarma. V nasprotnem primeru boste takoj dobili opozorilo, da je nekdo vdrl v vaš dom.

Kaj je sistem prepoznave obraza in kako deluje?

Prepoznavanje obraza je biometrična tehnologija, ki presega samo zaznavanje človeških obrazov na sliki ali videoposnetku. Sistem za prepoznavanje obraza deluje tako, da slika obraz in napove, ali se obraz ujema s tistim shranjenim v bazi podatkov. Tehnologija zasnovana za primerjavo in natančno napovedovanje možnih ujemanj obraza, ne glede na izraz obraza, starost ali dlake na obrazu.

Kako se sistem za prepoznavanje obrazov uporablja pri varnosti pametnega doma?

Če nameravate opremiti svojo hišo s pametno tehnologijo, potem morate poskrbeti najprej za njeno varnost.

Prepoznavanje obraza pomeni, da lahko kamera, ki jo uporabljate doma, obraz poveže z identiteto oseb, ki ste jih odobrili v sistemu. Če želite, da bo prepoznavanje obraza delovalo, boste morali sistemu povedati, kateri obraz pripada kateri osebi. To pomeni, da boste za prepoznavanje obraza v sistemih za zaščito doma morali ustvariti profile za prijatelje, sorodnike in druge, ki želite, da imajo dostop do vašega doma, šele nato boste lahko vedeli, kdaj je oseba pred vašimi vrati oziroma kolikokrat je vstopila v vašo hišo. Zanimivo je, da lahko s prepoznavanjem obraza nastavite tudi alarm, lahko nastavite opozorila, ki vas obvestijo, ko nekdo, katerega obraza kamera ne prepozna, poskuša vstopiti v vaš dom. Pametna tehnologija še naprej raste, vhodna vrata lahko odklenete na različne načine, vključno s kodo ali s prstnim odtisom. Ključavnico pametnega doma lahko nastavite tudi tako, da če oseba, ki je na nezaželenem seznamu, poskuša odpreti vrata, vam sistem pošlje opozorilo in varnostno zaklene vhodna vrata.

Kakšne so prednosti uporabe prepoznavanja obrazov pri varnosti pametnega doma?

Večina programske opreme za prepoznavanje obrazov, ki se uporablja pri pametnih ključavnicah, lahko natančno ugotovi, ali se oseba, ki poskuša pridobiti dostop do doma, ujema z bazo podatkov tistih, ki smo jim dovolili vstop. Kljub temu so nekateri programski programi natančnejši od drugih, zlasti ko gre za zaznavanje obrazov iz različnih zornih kotov in prepoznavanje obrazov različnih narodnosti. Obstaja tudi možnost uporabe dvostopenjske overitve, na primer prepoznavanje obrazov v kombinaciji s kodo ali prstnim odtisom. Po vzpostavitvi varnostnega sistema boste lahko omogočili dostop ljudem, ki jim zaupate, sistem jih bo samodejno spustil v hišo, pri čemer vam ne bo treba odgovoriti na zvonec ali vstati iz kavča. In kar je najbolj priročno, orodja za prepoznavanje obraza je mogoče enostavno integrirati v že obstoječe sisteme.

Zakaj je prepoznavanje obrazov boljša možnost kot druge biometrične rešitve za preverjanje v okviru varnosti pametnega doma?

Biometrična verifikacija temelji na edinstvenih vedenjskih in fizioloških lastnostih, ki vključujejo prstne odtise, dinamiko pritiska na tipko, obrazne poteze, hojo in zvok glasu. Prepoznavanje obraza je najvarnejše zaradi njegove natančnosti, enostavnosti uporabe in zaznavanja brez stika.

Prelistajte kataloge in si oglejte vhodna vrata, ki jih lahko odpirate samo s prstom ali le s pogledom.

Podjetje Pirnar je razvilo dve vrhunski inovativni rešitvi za odpiranje vrat. Prva svetovna inovacija so vhodna vrata OneTouch, ki ima samodejno izvlečno in uvlečno potezalo z osvetlitvijo Vrata prepoznajo lastnika preko čitalnika prstnih odtisov. Druga svetovna inovacija je vhodna stena Theatrica, ki se odpira le lastniku hiše preko prepoznave obraza.

Če si želite izvedeti več, obiščite salona Pirnar v Ljubljani ali Mariboru in se o vrhunski kvaliteti prepričajte kar sami.

Oglasno sporočilo