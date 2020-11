Potres v bližini Šentjerneja

19.11.2020 | 07:05

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Šentjernej - Seizmografi državne potresne mreže potresnih opazovalnic so sinoči okoli 21.52 zabeležili potres magnitude 0,8 v bližini Šentjerneja, 67 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Kostanjevice na Krki in Šentjerneja. Ocenjujejo, da učinek potresa ni presegel III. stopnje po evropski potresni lestvici.

Dimniški požar

V Stari Bučki v občini Škocjan so danes malo pred šesto uro zjutraj zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Škocjan so pogasili požar in s termo kamero pregledali dimnik in okolico, so sporočili v današnjem poročilu dežurnih na Regijskem centru Novo mesto.

R.M.