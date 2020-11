Kje ne bo elektrike ali vode?

19.11.2020 | 07:05

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika sporoča, da bo danes od 14.30 do 16.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK, izvod Gradnik.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto pa sporoča, da bo prekinjena dobava elektrike danes med 14.30 in 16.30 odjemalcem električne energije, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 3.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

Kaj pa oskrba z vodo?

Zaradi prevezave vodovodnega omrežja pa bo danesdo predvidoma 9.00 ure prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo na Trubarjevi, Trdinovi in Stritarjevi ulici v Krškem. Kostak priporoča, da potem, pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene, opravite temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave, pred izpiranjem pa odstranite usmerjevalnike vode na pipah oziroma mrežice. Izpiranje naj bo na vseh pipah intenzivno, v sunkih s turbulentnim tokom, to pomeni s periodičnim zapiranjem in odpiranjem pip do največjega pretoka. Izpiranje naj traja najmanj 15 minut.

R.M.