Dobova poražena

19.11.2020 | 07:15

S tekme v Velenju

Velenje/Dobova - Rokometaši Dobove so na zaostali tekmi 5.krogra lige NLB v gosteh izgubili z velenjskim Gorenjem 34:21 (16:10).

Zasedba iz Šaleške doline je po včerajšnji zmagi znova napredovala na drugo mesto, ekipa iz Posavja, ki je doživela že šesti poraz, pa ostaja v spodnjem delu razpredelnice.

Le v uvodnih petnajstih minutah je bila tekma enakovredna, po izidu 5:5 pa so na parketu Rdeče dvorane zagospodarili izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića. Prednost šestih golov so si prvič priigrali v 25. minuti (12:6) in jo zadržali vse do odhoda na veliki odmor (16:10).

Velenjčani so v nadaljevanju zaigrali še bolj udarno. Sredi drugega polčasa je njihova prednost že znašala devet golov (26:17), najvišja na tekmi pa v sami končnici tekme (32:19 in 34:21).

Pri Gorenju je bil najbolj učinkovit Miha Kavčič s sedmimi, pri Dobovi pa Alen Šibanc s štirimi goli.

Nekaj statistike in podatkov:

Rdeča dvorana, brez gledalcev, sodnika: Backović in Palačković.

Gorenje Velenje: Husejnović, Panjtar, Taletović, Tajnik 6 (1), Pajt 5, Miklavčič 1, Drobež, Komar 2, Sokolič 6, Grmšek, Mlivić 1, Predovič, M. Kavčič 7, A. Kavčič 6.

Dobova: Leben, Bradeško, Markušić 1, Abramović 1, Dragan, Jezernik 1, Košir 2, Mlakar 1, Šešić 1, Glaser 3, Raguž 3, Kozolič 1, Sintič 3, Blaževič, Šibanc 4 (1).

Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 1 (1), Dobova 2 (1).

Izključitve: Gorenje Velenje 10, Dobova 6 minut.

Rdeči karton: /.

R.M./STA