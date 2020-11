Košakarji Krke gostujejo pri Borcu v Čačku

19.11.2020 | 07:30

Z nesrečne tekme z Mego, ki jo je Krka izgubila s 70:71 (Foto:Mega/Ivica Veselinov)

Čačak/Novo mesto - Košarkarje novomeške Krke v 8.krogu lige ABA danes čaka gostovanje pri Borcu v Čačku. Borac ima tako kot Krka eno zmago, saj je v prvem krogu v gosteh premagal ekipo Partizan. Krkaši so edini dve tekmi proti Borcu v Čačku odigrali v sezoni 2017/18 v 2. ABA ligi, ko so v ligaškem delu izgubili, nato pa v polfinalu zaključnega turnirja zmagali, je KK Krka zapisala v izjavi za javnost.

Trener Krke Vladimir Anzulović je pred odhodom na gostovanje povedal: "V Čačak gremo po nesrečno izgubljeni tekmi z Mego. Borac je pokazal nekaj kakovostnih tekem v tej sezoni, premagali so Partizana. Skratka, spoštujemo jih, a glede na to, kako smo v zadnjih dneh trenirali, upam, da bomo to prenesli tudi v tekmo."

Košarkar Krke Rok Stipčević je bil bolj gostobeseden: "Po tekmi z Mego smo se odpravili na tekmo z Borcem. Vse gre po načrtih. Dobro delamo, dobro treniramo, vzdušje je dobro in zagotovo bomo maksimalno pripravljeni pričakali tekmo z Borcem. Gre za zelo pomembno tekmo za nas, saj smo izenačeni na lestvici in tekma bo zato obema moštvoma veliko pomenila. Domač teren je zagotovo majhna prednost Borca. Prvič igrajo v ABA ligi, ki pa so si jo lani zasluženo priborili. Igrajo hitro košarko, polno energije, z veliko volje. Poleg treh Američanov so ostali domači igralci in so dobra zmes izkušenih in mladih igralcev, ki se bodo vsi hoteli izkazati. Dobro jih vodi trener Marinović, proti kateremu sem nekoč še igral. Osredotočiti se moramo nase, popraviti nekatere manjše napake iz predhodnih tekem in priložnost za zmago bomo zagotovo imeli. Spoštujem moštvo Borca, a ne bojimo se nikogar. Verjamem v naše fante in strokovni štab, ki dela dobro. Moramo biti pripravljeni, da izkoristimo priložnosti, ki jih bomo imeli."

Prenos tekme, ki se bo začela ob 18.uri, bo na TV Arena Sport 1.

R.M.