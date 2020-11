Trije Krkaši v reprezentančnem dresu, Damjanović pomočnik selektorja

19.11.2020 | 07:40

Foto: KK Krka

Novo mesto - Novi selektor moške članske reprezentance Aleksander Sekulić je obelodanil seznam 15 košarkarjev, ki se bodo v nedeljo zbrali v ljubljanskem mehurčku ter tako začeli priprave na drugi cikel kvalifikacij za EuroBasket 2022 in dvoboja proti Ukrajini in Madžarski. Odpisan ni niti zvezdnik ekipe Dallas Mavericks Luka Dončić. V trenerskem štabu bosta tudi pomočnik pri članih KK Krka Dalibor Damjanović in nekdanji kapetan in košarkar Krke Dragiša Drobnjak, so zapisali na spletni strani tega novomeškega kluba.



Novi selektor je razkril, na katerih 15 fantov bo računal v času kvalifikacij, med 28.11. in 30.11., ko se bo Slovenija v Stožicah 28.novembra ob 20.10 uri pomerila z Ukrajino in 30. novembra ob isti uri še z Madžarsko.

Na seznamu so tudi trije košarkarji novomeške Krke - Luka Lapornik, Jan Kosi in Miha Škedelj, ob njih pa še Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Urban Durnik (Koper Primorska), Jurij Macura (Koper Primorska), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Jordan Morgan (Unics), Gregor Hrovat (Cholet), Blaž Mesiček (Split), Luka Rupnik (Zaragoza), Jan Špan (Gipuzkoa), Matic Rebec (Rouen Metropole).

Damjanović in Drobnjak v vlogi pomočnikov

Eden izmed selektorjevih pomočnikov bo še naprej Jernej Valentinčič, ki se je članski reprezentanci pridružil pred tremi leti v kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo. Aleksandru Sekuliću pa bosta na klopi pomagala tudi Dalibor Damjanović in Dragiša Drobnjak. Nad telesno pripravo reprezentantov bo tudi tokrat bdel Anže Maček. Edina preostala sprememba v štabu reprezentance je na mestu tehničnega vodje, to vlogo bo po novem opravljal Andrej Rauh.

Slovenska reprezentanca je kvalifikacije za EuroBasket 2022 letošnjega februarja začela s polovičnim izkupičkom. V prvem kolu je v tesni končni s 75:77 izgubila na Madžarskem, tri dni kasneje pa je v Kopru s 85:78 ugnala avstrijsko izbrano vrsto. V tokratnem kvalifikacijskem ciklu Slovence v soboto, 28. novembra, najprej čaka obračun z Ukrajinci ter v ponedeljek, 30. novembra, povratni dvoboj z Madžari. Obe tekmi se bosta začeli ob 20.10 uri, v neposrednem prenosu pa ju boste lahko spremljali na Kanalu A.

Pred prihodom v ljubljanski mehurček vse reprezentančne delegacije čaka še drugo testiranje na COVID-19. Slovenska izbrana vrsta se bo v Austria Trend hotelu zbrala v nedeljo zvečer in prvi trening opravila v ponedeljek dopoldne. Kot selektor #mojtim se bo na novinarski konferenci Aleksander Sekulić prav tako v ponedeljek predstavil slovenski javnosti.

Aleksander Sekulić, selektor moške članske reprezentance: ”Na priprave za tekmi z Ukrajino in Madžarsko smo povabili petnajst košarkarjev. Med njimi žal ni igralcev, ki igrajo v Evroligi in ligi NBA. Kanček upanja, da bi se izbrani vrsti pridružil tudi Luka Dončić sicer še obstaja, saj se je Luka skupaj s Košarkarsko zvezo Slovenije res močno zavzel, da bi oblekel slovenski dres, a še ni prejel dovoljenja. Na seznamu so tako igralci, ki so bili v reprezentančnem kadru v zadnjih reprezentančnih akcijah in povratnik Luka Lapornik. Ob Jerneju Valentinčiču se nam bosta v štabu reprezentance pridružila Dalibor Damjanović in Dragiša Drobnjak. Upam, da se v nedeljo zberemo zdravi in v ponedeljek zavihamo rokave ter začnemo s pripravami na tekmi, ki sta pred nami.”

Kako na evropsko prvenstvo?

V kvalifikacijah za EuroBasket 2022 je dvaintrideset ekip razdeljenih v osem skupin. Na evropsko prvenstvo se bodo uvrstile po tri reprezentance iz vsake skupine. Na prvenstvo so neposredno že uvrščene gostiteljice prvenstva Nemčija, Italija, Češka in Gruzija, ki pa ne glede na to igrajo v kvalifikacijah, kar pomeni, da se iz kvalifikacijske skupine v kateri igra eden izmed gostiteljev (skupine B, C, E in G) na prvenstvo uvrstita še dve najvišje uvrščeni reprezentanci.

R.M.