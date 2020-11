Zagorelo je v Obrtni coni Ugar

19.11.2020 | 09:25

Gasilci so hitro posredovali (Foto: Dolenjski list/M.G.)

Zagorelo je v Obrtni coni Ugar (Foto: Dolenjski list/M.G.)

Ribnica - Gasilci PGD Ribnica so bili včeraj malo po 15. uri, tik ob izteku delovnega časa, obveščeni o požaru v Obrtni coni Ugar. Zagorelo je v proizvodni hali lesenih izdelkov oziroma oken in sicer v delu, ker je lakirna komora. S hitrim posredovanjem so gasilci ognjene zublje uspeli obvladati, ožgane lesene izdelke pa so odnesli iz prostora in jih tam dokončno pogasili.

V poročilu so še zapisali, da je bilo požaru uničenih 150 kvadratnih metrov proizvodne hale ter lakirna komora, poškodovan pa je tudi preostali del 150 kvadratnih metrov proizvodnega obrata. Materialno škodo, ki je zagotovo velika, še niso ocenili, prav tako še ni znano, kaj je požar povzročilo.

M.G.