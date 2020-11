Včeraj še 2064 pozitivnih, umrlo 45 covidnih bolnikov, v novomeški bolnišnici 5 okuženih umrlo (s tabelo okužb v regiji)

19.11.2020 | 11:25

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

V Sloveniji so po vladnih podatkih včeraj ob opravljenih 6.806 testih potrdili 2064 okužb z novim koronavirusom, kar je 51 več kot dan prej. Umrlo je 45 bolnikov s covidom-19, dva več kot v torek in sicer 36 v bolnišnicah in 9 v domovih za ostarele, kažejo podatki covid sledilnika. V bolnišnicah so jih zdravili 1.238, od tega na intenzivni negi 205, kar je manj kot dan prej, 78 pa so jih odpustili v domačo oskrbo, je objavila vlada.

Kot je na dopoldanski novinarski konferenci povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, je delež pozitivni testov znašal kar 30,3 odstotka. Največ okužb je še vedno v Pomurju, število okužb pa raste na Koroškem in v Podravju.

V bolnišnicah je bilo včeraj hospitaliziranih 42 covidnih bolnikov manj kot dan prej. Manj jih je bilo tudi na intenzivnih oddelkih, in sicer štiri manj, je še pojasnil Kacin.

Razmere v novomeški in brežiški bolnišnici

V Splošni bolnišnici Novo mesto je po podatkih covid sledilnika danes vseh covidnih bolnikov 96, samo danes so sprejeli 4 nove. Na intenzivnem covid oddelku je 16 bolnikov, s pomočjo respiratorja jih diha 8. Sedem bolnikov so danes odpustili v domačo oskrbo, kar 5 pa jih je umrlo.

V brežiški covid bolnišnici pa se danes zdravi 40 okuženih, enega so na novo sprejeli danes, 4 pa so odpustili v domačo oskrbo, kažejo podatki covid sledilnika.

občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

-------------------------------------------------------------

Novo mesto 49 1171 495 1,328

Sevnica 27 522 145 0,825

Ivančna Gorica 14 456 143 0,847

Trebnje 16 432 165 1,267

Brežice 9 427 136 0,563

Krško 18 423 146 0,559

Kočevje 5 379 209 1,332

Črnomelj 10 281 91 0,636

Metlika 9 265 58 0,691

Šentjernej 8 212 51 0,713

Ribnica 1 208 30 0,315

Velike Lašče 3 114 27 0,616

Dolenjske Toplice 3 113 45 1,277

Žužemberk 7 113 39 0,839

Dobrepolje 102 26 0,677

Straža 2 93 36 0,920

Semič 92 28 0,730

Mirna 89 29 1,106

Šmarješke Toplice 4 83 22 0,647

Mirna Peč 1 78 14 0,469

Radeče 2 78 29 0,696

Sodražica 1 74 6 0,274

Mokronog - Trebelno 2 66 22 0,714

Šentrupert 2 62 23 0,772

Škocjan 4 60 18 0,541

Kostanjevica na Krki 2 50 15 0,613

Bistrica ob Sotli 4 38 17 1,275

Loški Potok 2 24 10 0,552

Kostel 9 1 0,156

Osilnica 1

R.M.