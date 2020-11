Rončević novi nadzornik RTV Slovenija

19.11.2020 | 17:55

Borut Rončević (Foto: L.M., arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Vlada je na današnji seji določila, da mesto razrešene članice nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Irene Ostrouška zasede Novomeščan Borut Rončevič. Izbrala ga je izmed treh, ki jih je za nove nadzornike imenovala že aprila, a je sodišče sklep v primerih dveh zadržalo.

Vlada je namreč aprila s sklepom razrešila nadzornike RTVS Matjaža Medveda, Ireno Ostrouško in Petro Majer, za preostanek mandata pa na njihovo mesto imenovala Rončevića, Antona Tomažiča in Draga Zadergala.

A je sodišče - najprej upravno in nato te dni še vrhovno - v ponovljenem postopku z začasno odredbo do končne odločitve zadržalo vladni sklep o zamenjavi dveh nadzornikov, Medveda in Majerjeve, ki sta se tudi obrnila na sodišče. Začasne odredbe v primeru Ostrouške pa ni moglo izdati "mimo oziroma proti njeni volji, saj tožbe in zahteve za začasno odredbo ni vložila", je pojasnilo sodišče. "Zato bo lahko namesto nje v času veljave izdane začasne odredbe svoj mandat izvrševal eden od treh novo imenovanih članov nadzornega sveta," so zapisali.

Vrhovno sodišče je pri tem vladi dalo pooblastilo, da sama določi, kateri od novoimenovanih članov iz njenega sklepa bo opravljal funkcijo člana nadzornega sveta RTVS. Vlada pa je danes torej izbrala Rončeviča, sicer profesorja na novomeški Fakulteti za informacijske študije.

V nadzorni svet RTVS vlada sicer imenuje štiri od enajstih članov.

STA / B. B.