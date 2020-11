Izposoja koles tudi v Beli krajini in na dolenjskem podeželju

19.11.2020 | 18:15

Foto: M. M., arhiv DL

LAS Dolenjska in Bela krajina je še z 12 slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami s projektom Kolesarske verige na podeželju, uspešno kandidirala na zadnjem javnem pozivu MKGP za sofinanciranje projektov sodelovanja in pridobila sredstva v višini 97.000 evrov oz. 85% od celotne vrednosti, ki znaša 137.000 evrov. Vsaka od sodelujočih občin bo s pomočjo EU financiranja iz projekta postavila postajo za izposojo koles, opremljeno z električnimi in navadnimi kolesi.

Znotraj LAS Dolenjska in Bela krajina so pri pripravi projekta sodelovale občine Novo mesto, Mirna Peč, Semič in Črnomelj.

B. B.