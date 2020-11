ABA liga (avdio): Zmaga Krke v Čačku

20.11.2020 | 07:30

Tekma med Borcem in Krko (Foto: ABA Liga)

Čačak/Novo mesto - V Čačku so košarkarji KK Krka v tekmi 8. kroga Lige ABA premagali Borac z 90:86 (27:20, 23:21,20:24, 20:21). Za razliko od nedeljske tekme z Mego, se je tokrat dramatična končnica odvila v korist novomeške ekipe.

Krkaši so začeli v peterki Rok Stipčević, Jan Rebec, Rod Camphor, Jan Kosi in Jure Škifić, ki je dosegel prvih sedem Krkinih točk. Po petih minutah so povedli s 14:10 in domači so vzeli prvo minuto odmora. Krkaši so tudi v nadaljevanju igrali dobro v napadu in po desetih minutah vodili s 27:20. Škifić je dosegel prvi koš v drugi četrtini, potem pa je Borac dosegel pet zaporednih točk in prvo minuto odmora je vzel tudi Krkin trener Vladimir Anzulović. Sledilo je sedem zaporednih točk Krkašev za vodstvo z dvomestno prednostjo (36:25) in gostitelji so vzeli še drugo minuto odmora, po kateri so dosegli sedem zaporednih točk. Ob koncu 17. minute so zaostajali le še za dve točki (37:39), nato pa so naši košarkarji do konca polčasa naredili delni izid 11:4 in ob premoru vodili s 50:41.

Drugi polčas je s košem ponovno odprl Škifić, nato pa so domači začeli serijo uspešnih metov iz razdalje in tako zmanjševali razliko. Dvakrat v tretji četrtini so se približali na točko zaostanka (59:60 in 65:66), Vrabac in Kosi pa sta poskrbela, da je bilo pred zadnjo četrtino 70:65 za Krkaše.

Na začetku zadnje četrtine je z dvema trojkama in zadetim dodatnim prostim metom Todorović izenačil na 72. Krkaši so bili nato v minimalni prednosti do sredine 37. minute, ko je po košu in zadetem dodatnem prostem metu Jonesa Borac povedel z 80:79. Nejc Barić je s trojko povedel Krkaše v vnovično vodstvo. Vrabac je z dvema košema povečal prednost na +4 (86:82), a so gostitelji minuto pred koncem izenačili na 86. Po minuti odmora je zadel Škifić, domači pa so zgrešili met za tri točke. To se je potem zgodilo tudi Krki, a je žogo ujel Luka Lapornik, ki je z zadetima prostima metoma postavil končni izid tekme.

Trener Krke Vladimir Anzulović je po tekmi povedal: »Čestitke fantom za pomembno zmago na težkem gostovanju v Čačku. Dobro treniramo in poznalo se je, da smo v zadnjih treh tednih imeli nekaj več časa za pripravo. Tako, da ta zmaga ni presenečenje, kakor tudi, da smo bili povsem blizu tudi zmagi proti Megi.«

Košarkar Krke Jure Škifić pa pravi: »Imeli smo kar nekaj razpoloženih posameznikov. Z nekaj sreče smo premagali neposrednega konkurenta za obstanek. Borili smo se, vsi smo dali svoj prispevek in to je način, kako moramo nadaljevati prvenstvo in poskušati zabeležiti čim več zmag.«

Letošnji novinec v Krki Jan Kosi pa je povedal: "Dobro smo se pripravljali na to tekmo. Vedeli smo, da bo težka, ampak smo odigrali vseh 40 minut borbeno in pokazali to, kar znamo in odnesli domov zmago."

Trener Borca Marko Marinović je po tekmi razočaran dodal: »Nadaljevali smo niz porazov. Zaradi pomembnosti je bila tekma zelo težka. Seveda še zdaleč ni konec prvenstva. Nismo upoštevali dogovorjenega pred tekmo. Po zmagi proti Partizanu so igralci preveč poleteli in nismo se še spustili na zemljo. Vnovič je bil ključen naš slabši skok. Preveč smo negotovi in neizkušeni za take končnice. Čestitam Krki, odigrali so vrhunsko in zasluženo zmagali.«

Krkaši imajo zdaj v ABA ligi dve zmagi in šest porazov, v prihodnjem krogu pa bodo po reprezentančnem premoru v nedeljo, 6. decembra, gostili Koper Primorsko. Še prej pa jih že to nedeljo doma čaka tekma SKL s Termami Olimia.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Jure Škifić 28

Največ skokov: Rok Stipčević in Adin Vrabac 7

Največ asistenc: Rok Stipčević 6

Največ pridobljenih žog: Adin Vrabac 2

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Jure Škifić 27

R.M.