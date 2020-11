AVDIO: Nagrada projektu Posavske potujoče knjižnice

20.11.2020 | 08:20

Foto: FB Valvasorjeva knjižnica Krško

Krško/Brežice/Sevnica - Z Dnevom splošnih knjižnic in podelitvijo nagrad za najboljše projekte knjižnicam se danes sklepa Teden splošnih knjižnic. Letos je potekal pod motom Moja knjižnica povezuje, saj knjižnice že dolgo niso več le tradicionalne izposojevalnice knjižničnega gradiva, ampak mnogo več - socialna in kulturna središče krajev.

Tudi v tem nenavadnem času ostajajo na različne načine v stiku s svojimi uporabniki, nekatere so pri tem še posebej inovativne.

Združenje splošnih knjižnic je letos nagradilo tri projekte, ki se odzivajo na trenutne razmere. Knjižnica Šmarje pri Jelšah je nagrajena za projekt #OstaniDoma v stiku s knjižnico. Kot so zapisali v združenju, so se v Knjižnici Šmarje pri Jelšah izjemno hitro in učinkovito odzvali na potrebe uporabnikov v času prvega vala epidemije spomladi, ko je bilo ravno to okolje najbolj prizadeto. Tako so prispevali h kvaliteti življenja prebivalcev v času največje stiske.

Knjižnica Medvode je nagrajena za projekt Okno v svet - zagotavljanje dostopnosti knjižničnih storitev v kriznih razmerah. V Knjižnici Medvode so ostali z uporabniki v težkih trenutkih izolacije v spomladanskem valu epidemije in kot otok stabilnosti, normalnosti in solidarnosti ustrezno odgovorili na njihove potrebe in stiske. Vzpostavili so izjemno dobro sodelovanje s Civilno zaščito in z lokalno televizijo.

Valvasorjeva Knjižnica Krško, Knjižnica Brežice, Knjižnica Laško in Knjižnica Sevnica pa nagrado prejmejo za projekt Posavska potujoča knjižnica. Projekt svojo odličnost izkazuje s stališča povezovanja knjižnic in ustvarjanja novih partnerstev in je zgled dobre prakse povezovanja ter sodelovanja desetih partnerjev pri vzpostavitvi potujoče knjižnice za zaokroženo območje Posavja. Namen sodelovanja je bil s potujočo knjižnico zagotoviti enake možnosti za dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev vsem prebivalcem območja, piše v utemeljitvi nagrade.

R.M./STA

Zvočni zapisi Utemeljitev nagrade projektu Posavska potujoča knjižnica Utemeljitev nagrade projektu Posavska potujoča knjižnica