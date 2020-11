Monumentum za zadnji trenutek in najlepše slovo

Čas, v katerem živimo, nam vsakodnevno postreže s številkami umrlih, česar prej nismo bili vajeni. A za temi številkami so zgodbe, je žalost in je želja, da se od vsakega posameznika ljubljeni poslovijo kar najlepše. V naši regiji je kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo s pogrebno dejavnostjo, najmlajše med njimi pa je semiški Monumentum, ki je nastal tik pred korona časom.

Pogrebne službe se zavedajo, da je slovo od ljubljenih eno najtežjih trenutkov slehernega, zato se s še toliko večjim spoštovanjem posvečajo ureditvi vsega kar je potrebno, da se svojci od pokojnih spoštljivo in dostojanstveno poslovijo. Prav to dejstvo je vselej v ospredju tudi pri Monumentumu, kjer prevzamejo pokojnika, uredijo kremacijo ali klasični pokop z izkopom in kasneje zagrinjanjem grobnega mesta, uredijo dokumente, prostor slovesa oz. vežico, dostavijo cvetje, uredijo objavo osmrtnice, uokvirijo sliko pokojnika, vodijo pogrebno slovesnost, uredijo grobno mesto po pogrebu, skratka vse, kar bi bilo žalujočemu najtežje.

Monumentum je sprva deloval zgolj na območju Bele krajine oz. v jugovzhodnem delu Slovenije, vse več pogrebov pa zadnje čase opravijo tudi na Kočevskem. Vodja podjetja Monumentum Marjeta Herksel pravi: »Sama verjamem, da je pogrebno slovo velik del nekega zaključka in hkrati novega začetka. Ravno zato nam ni vseeno, kako se ga opravi. Pomembno je, kakšen je bil pokojnik. Ne preslišimo, da je pokojnik morda ljubil svoje delo, se veliko ukvarjal s svojimi otroki, oboževal vrtnice ali pa je bil strasten lovec. Vse to je pomembno, da v sodelovanju s svojci opravimo pogreb tako kot si ga pokojnik zasluži. Pa če gre to za izbor pogrebne žare, cvetja, glasbe ali za drugače pripravljeno poslovilno vežico. Vsak detajl nam je pomemben. Novost, ki jo ponujamo že od samega začetka, pa so okrasne žare, ki so na našem trgu posebne, s svojo čarobnostjo ali preprostostjo pa postanejo osrednji del pogrebnega slovesa. Pozornost je torej usmerjena tja, kamor mora biti – na pokojnega.«

Žara iz ponudbe Monumentum

Ravno zato ekipa v Monumentumu prva v Sloveniji takšne žare ponuja tudi preko spletne trgovine. »Na voljo so vsakomur, ki si želi drugačno žaro, ne glede na to, katero pogrebno podjetje bo opravilo slovo in iz katerega konca Slovenije so svojci,« pravi Herkslova.

Tudi to žaro najdete na spletni strani podjetja Monumentum

Kaj storiti, ko se zgodi…

Ob odhodu ljubljenih se svojci včasih niti ne znajdejo, ne vedo, kaj morajo vse storiti in kako se organizirati. Pri Monumentumu svetujejo, da svojci takoj, ko nastopi smrt, pokličejo 24-urno dežurno številko njihovega podjetja. »Ob prvem klicu vprašamo, kje je trenutno pokojnik ter ali je želja po klasičnem ali žarnem pokopu. Od tega je odvisno naše nadaljnje postopanje. Sprejem in dogovarjanje s svojci v nadaljevanju poteka v naši pisarni ali pa pridemo tudi na dom. Zaradi trenutne situacije pa smo v nekaterih primerih opravili tudi vse celo preko telefona in e-pošte,« pripoveduje lastnica Monumentuma.

Odnos do žalujočih je izjemno pomemben. Včasih je potrebno odgovoriti tudi večkrat na isto vprašanje, saj v teh čustvenih stanjih svojci niso pozorni na odgovore. Če smrt nastopi v kateri od ustanov kot so dom starejših ali bolnišnica, potem so ustanove tiste, ki pokličejo dežurnega zdravnika, da potrdi smrt in opravi uradno prijavo smrti, svojce o tem obvestijo in se dogovorijo, kam pokojnega prepeljati. »Tako žalujoči pokličejo samo še nas in od tu naprej celoten postopek urejamo mi. Če pa svojec umre doma, je potrebno najprej poklicati dežurno zdravniško službo, da zdravnik potrdi smrt, zatem pa samo klic na Monumentum in vse uredimo mi,« pravi Herkslova.

Pogrebi v času koronavirusnih omejitev so drugačni

V teh korona časih so pogrebne svečanosti nekoliko drugačne. Okrnjeno je petje pevcev, število obiskovalcev, omejena je tudi svoboda gibanja med občinami. Herkslova pojasnjuje, da so pogrebi zaradi vsega tega drugačni. A nekateri menijo, da so ravno zato morda celo še bolj osebni. »Pri zdajšnjih pogrebih naša pogrebna služba pomaga tudi na način, da glasbo po želji svojcev ali pokojnika predvajamo iz zvočnikov, ki prav tako lahko lepo »zapolni prostor in srce«. Še vedno se lahko poslovijo tudi z govorom izpred vežice ali pa domači sami zapojejo v slovo. Glasovi domačih, pa čeprav niso profesionalni, so tisti, ki dajo dodatno čustveno noto,« je prepričana sogovornica.

Ožji člani sorodstva v teh omejitvenih ukrepih ob pogrebih seveda sodijo pod izjeme glede omejitve gibanja. Zato jim Monumentum izda potrdilo, ki ga žalujoči potrebuje za dokaz upravičnosti prehoda med občinskimi mejami. Pogrebne slovesnosti so zdaj, v času epidemije, dovoljene le v ožjem družinskem krogu, obvezna je obrazna maska, pred vežico je vselej na voljo razkužilo za roke, cerkveni del slovesa pa je pred vežico in ob grobu.

Zara, ki je na voljo na spletni strani podjetja Monumentum

»Predvsem bi rada opozorila svojce, da si za pripravo slovesa vzamejo čas. V miru naj pokličejo prijatelje, sorodnike in sosede. Morda bodo ravno v teh pogovorih dobili dodaten vpogled v življenje pokojnika. Saj veste... vsak ve nekaj, kar sami ne vemo. To so tiste drobne malenkosti. Vzamejo naj si čas in izberejo primerno fotografijo, za katero bi želeli, da je okvirjena v poslovilni vežici. In ko bodo skupaj z družino pregledovali te fotografije, bodo spomini vnovič oživeli. Tako bo pogreb, ki ga bomo pripravili, res lahko slovo v pravem pomenu besede. S hitrim pogrebom ne pridemo do hitrega celjenja srca. Šele ko ga žalujoči odpre in s tem tudi vse rane, šele takrat se začne sprejemanje, celjenje in zdravljenje,« razloži Marjeta Herksel.

Časi odmaknjenosti drug od drugega niso naklonjeni žalovanju

In v teh časih izoliranosti drug od drugega ne smemo pozabiti na žalujočega prijatelja, ki je morda ravno zdaj izgubil svojega dolgoletnega partnerja, starša, brata, sestro ali prijatelja. V teh drugačnih časih je lahko občutek izgube še težji in dejstvo, da mora žalujoči svoje trpljenje in žalost premagovati sam, je kruto. »Pogrebna služba ni preprosta služba,« pove Herkslova, »saj razkrije vso bolečino, žalost, odnose in razjede žalujočih ob slovesu, hkrati pa lahko naredi trenutke slovesa posebne. Večina žalujočih si želi takšno slovo, ki bo kljub žalosti srčen del spominov na ljubljenega.«

In čeprav je čas socialne distance, ne smemo pozabiti, da morda prav zdaj nekdo, ki smo mu blizu, globoko žaluje. »Zato je prav, da mu pomagamo vsaj s telefonskim pogovorom tolažbe. Prav pogovor je del okrevanja po slovesu in pomemben del procesa žalovanja,« klepet zaključi Marjeta Herksel iz semiškega Monumentuma.

