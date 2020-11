Policija v regiji preverjala zimsko opremo na vozilih

20.11.2020 | 10:40

Policija preverjala zmsko opremljenost vozil (Foto: PU NM)

Policija je ustavila 300 voznikov (Foto: PU Novo mesto)

Novo mesto - Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem rednih nalog kontrole cestnega prometa preverjali, kako vozniki upoštevajo določila Zakona o pravilih cestnega prometa, ki se nanašajo na zimsko opremo vozil.

Policisti so izrekli le 16 opozoril (Foto: PU NM)

Ustavili in preverili so 300 vozil in le 16 voznikom izrekli opozorilo, ker na vozilih še niso imeli ustrezne zimske opreme. Drži, da snežnih padavin pri nas še nimamo, vendar so zaradi megle, nizkih temperatur in dežja ceste na izpostavljenih delih prav tako lahko spolzke, poledenele in nevarne.

Policija si želi, da bi vozniki v spremenjenih vremenskih razmerah upoštevali tudi ostala priporočila, ki se nanašajo na varno vožnjo - potrebno je prilagoditi hitrost vožnje razmeram in stanju vozišča, povečati varnostno razdaljo, predvsem pa voziti v ustreznem psihofizičnem stanju, zbrano in strpno do drugih udeležencev v prometu.

R.M.