Na Bizeljskem poškodovana voznica in sopotnik

20.11.2020 | 10:45

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Na Bizeljskem se je včeraj malo pred pol deveto uro zgodila prometna nesreča. Brežiški policisti, ki so prispeli na kraj dogodka, so ob zbranih obvestilih in ogledu ugotovili, da je 21-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in s ceste zapeljala v jarek. Povzročiteljica nesreča in sopotnik sta se v nesreči lažje poškodovala.

Ukradli so denar

V vasi Male Dole pri Stehanji vasi so včeraj malo po 17.uri v stanovanjsko hišo vstopili trije neznanci, pregledali prostore in ukradli najden denar. Okoliščine dogodka policija še preiskuje.

Poskusili so se izmakniti mejni kontroli

Mejni policisti Dobove so pri temeljiti mejni kontroli tovornega vlaka, ki je na vstop v Slovenijo pripeljal žito, na podvozju našli tri državljane Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Na mejni prehod Obrežje pa je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregledali tovorno vozilo. V tovornem delu so našli državljana Afganistana, ki se je skrit med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Pri Lokvah pa so črnomaljski policisti med varovanjem državne meje izsledili in prijeli šest državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni, je v današnjem policijskem poročilu napisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Policijo klicali 167-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 28 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 167 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje, je še zapisala Drenikova s Policijske uprave Novo mesto.

R.M.