Župan Kavšek: V Črnomlju je še vedno kar 91 aktivno okuženih s covidom-19

20.11.2020 | 11:15

Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek se na občane obrača s pismom. (Foto: arhiv DL, M. B.J.)

Črnomelj - Črnomaljski župan Andrej Kavšek se je že tradicionalno z javnim pismom odzval na trenutne koronavirusne razmere v občini.

V pismu, namenjenem občankam in občanom Črnomlja je med drugim zapisal: »Zakorakali smo v drugo polovico novembra in verjamem, da čas razmer izkoriščate za kakovostne aktivnosti, ki ste jih vedno želeli početi, seveda v okviru upoštevanja ukrepov. Še vedno je pred nami čas strožjih ukrepov, a kakor vedno - poudarjam, teh ne bo konec, če se sami ne bomo držali predpisanega. Omejitev socialnih stikov je danes pač nujno potrebna zaradi lastne zaščite, pa tudi zaščite vaših svojcev, kolegov v službi, prijateljev in ostalih.«

Kot je zapisal, so v tem tednu v črnomaljski občini dnevno beležili več okužb kot na primer teden prej. Po zadnjih podatkih je še vedno aktivno okuženih 91 oseb. »Okužba se torej po občini še naprej širi in izrednega pomena je, da ukrepe ponotranjimo in se jih dosledno držimo. V kolikor zaznate znake okužbe, nemudoma stopite v kontakt z osebnim zdravnikom, v primeru okužbe ali stika z okuženo osebo pa spoštujte navodila, ki jih je izdal NIJZ in jih najdete tudi na njihovi spletni strani,« je še zapisal Kavšek in v nadaljevanju poudaril: »Časi, takšni kot so, zahtevajo od nas tudi več mirnosti in potrpežljivosti. Nobenemu od nas ne pomagajo lažne novice in objave, ki nam jih ponuja svetovni splet in v nas morda celo vzbujajo občutek strahu. Zato je najbolje, da več časa namenimo aktivnostim, ki nas sproščajo in ne početju, ki bi nas dodatno vznemirilo. Mirnejši boste tako vi kot vaši najbližji, razmere pa boste zagotovo tako prebrodili manj stresno,« je še zapisal črnomaljski župan.

Ob tem je povedal, da občina zaradi okoliščin občanom omogoča brezplačno parkiranje na parkiriščih s parkomati in sicer pri gradu in pri kiosku v starem mestnem jedru Črnomlja. Na spletni strani občine Črnomelj so objavljene tudi vse potrebne telefonske številke pomoči v času covida-19. Prav tako pa redno objavljajo tudi informacije glede razmer v občini.

R.M.