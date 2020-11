Vlada ugotavlja zaostrovanje razmer v romskih naseljih na JV države

20.11.2020 | 12:35

Ljubljana/Novo mesto

Vlada je na zadnji seji sprejela sedmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, ki zajema leto 2019. V njem ugotavlja, da se stanje v romskih naseljih na jugovzhodu države zaostruje, problemi se kopičijo, sobivanje pa poslabšuje, so po seji zapisali v sporočilu za javnost.

Na omenjenem območju gre večinoma za mlado prebivalstvo, katerega število narašča, naselja pa so marsikje nelegalna, komunalno-infrastrukturno neurejena in neprimerna za dostojno bivanje.

Izredno slabo je tudi zdravstveno stanje prebivalcev teh naselij. Glavni vir prihodkov družin so denarne socialne pomoči in otroški dodatki. De facto getoizacija še dodatno ovira pridobivanje jezikovnih in socialnih kompetenc za polno vključenost v družbo, poudarja poročilo.

Poročilo je pripravljeno v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami, občinami, kjer živi romska skupnost, in svetom romske skupnosti ter vsebinsko zajema pomembnejše informacije o izvedenih aktivnostih v minulem letu.

Vlada je sicer julija letos ustanovila delovno skupino za obravnavo romske problematike, ki je nadomestila prejšnjo vladno komisijo. Njen namen je v prvi vrsti spremljanje položaja romske skupnosti in uresničevanja programa ukrepov. Doslej je potekala predvsem razprava o potrebnih sistemskih spremembah, ki bi jih bilo treba vključiti v sistemsko zakonodajo na določenem področju, da bi dosegli uspešno izvajanje ukrepov.

V okviru delovne skupine so razpravljali tudi o tem, kako operacionalizirati tiste identificirane aktivnosti oziroma ukrepe, ki se lahko izvedejo takoj, in kako oblikovati čim bolj jasne in konkretne cilje z ukrepi za nov nacionalni program ukrepov. Delo v tej smeri trenutno še poteka, še piše v poročilu.

Sedmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji bo vlada v obravnavo posredovala državnemu zboru.

R.M./STA