Prvi sneg sezone pobelil Gorjance

20.11.2020 | 12:40

Prvi sneg nove sezone pobelil Gorjance (Foto: Jože Kernc)

Gorjanci - Ponoči je naše kraje prešla hladna fronta in vremenoslovci, ki so napovedovali sneg na nadmorski višini nad 800 metri, so zadeli v polno. Prvi sneg te zime je namreč za vzorec pobelil Gorjance. Fotografija, ki je zaokrožila po Facebooku, je naletela na komentarje pravega otroškega veselja. Posnel jo je Jože Kernc. Blaž Mrhar, oskrbnik planinske koče Pri gospodični pa je objavil tudi fotografijo, ki razkriva »belo Gospodično« sredi novembra pred štirimi leti.

Tako pa je bilo pri Gospodični pred štirimi leti (Foto: FB Blaž Mrhar)

Sicer pa so Gorjanci danes v megli, jutri pa se, po besedah vremenoslovcev, že obeta »Gospodična v soncu«, ki bo zagotovo privabila številne pohodnike in ljubitelje Gorjancev. A ne pozabite na samozaščitno obnašanje, kajti korona še ni »vzela svojega konca«. In tudi toplo se oblecite, saj meteorologi napovedujejo ob jasnem vremenu tudi veter, temperature pa zjutraj od -5 do 1, čez dan pa od 3 do 7 stopinj.

R.M.