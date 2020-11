Štab Civilne zaščite poziva k izvajanju zaščitnih ukrepov

Sevnica - Tudi v tem tednu se je z namenom redne koordinacije sestal štab Civilne zaščite občine Sevnica s predstavniki Civilne zaščite, Občine Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica, Gasilske zveze Sevnica, Območnega združenja Rdečega križa Sevnica in KŠTM Sevnica. Epidemija covid-19 ima v širšem okolju Sevnice zelo močne razsežnosti, izpostavljen pa je bil izredno zaskrbljujoč podatek o porastu števila okuženih v zadnjih dneh.

Sveže okužbe so na območju celotne občine in to v vseh 11 krajevnih skupnosti. Okužbe se širijo tudi v gospodarskih družbah, iz delovnega okolja pa prehajajo v domače okolje in obratno.

Predstavniki zdravstva so dodatno opozorili na dejstva, ki jih je potrebno razumeti in upoštevati. Veliko je število asimptomatskih bolnikov, ki so ravno tako vir okužbe, kužnost bolnika pa je zelo visoka že pred izbruhom znakov bolezni. Dosledno nošenje ustreznih zaščitnih mask in razkuževanje rok bistveno pripomoreta k zmanjšanju širjenja bolezni. Preprečevanje širjenja bolezni je odvisno od sistemskih ukrepov in pozornosti izvajanja le-teh pri vsakem posamezniku, pri čemer pa ta pozornost pogosto popusti, so zapisali v občinskem spletnem glasilu.

Sevniški Štab Civilne zaščite zato poziva vse, da dosledno izvajajo zaščitne ukrepe, ki preprečujejo širjenje bolezni. Z omejevanjem širjenja namreč pripomoremo k omejevanju zdravstvenih, gospodarskih in širše družbenih posledic epidemije. V sklopu sklica štaba je direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič članom predstavila novo urgentno reševalno vozilo Zdravstvenega doma Sevnica.

