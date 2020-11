Na obisku

21.11.2020 | 08:30

Labodji trio ... (Foto: M. L.)

... in ves orkester (Foto: M. L.)

Boršt - Na eno od njiv na Borštu (pri Cerkljah ob Krki) so danes prišli labodi. Jata je bila kar številna, njeni člani in članice pa so na njivi, ki je za človeškega opazovalca prazna, še našli zase kaj koristnega.

Njiva meji na regionalno cesto, na kateri je precej gost promet, kar pa ptic ni motilo. Skoraj se niso zmenile niti za človeške korake, ki so njivi približali fotoaparat.

Labodi so bili tu na obisku, kje so »doma«, ni točno znano. Najbrž pa stalno naseljujejo katerega od delov jezera pri bližnji hidroelektrarni Brežice.

M. L.

