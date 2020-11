V Trebnjem razlito gorivo po cestišču

21.11.2020 | 08:00

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 12.44 je bilo na Glavarjevi ulici v Trebnjem razlito gorivo po cestišču. Gasilci PGD Trebnje in delavci Komunale Trebnje so razmastili in oprali cesto v dolžini okoli pet kilometrov. Obveščene so bile pristojne službe, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Dimniška požara

Ob 14.18 so v Prosvetni ulici v Semiču gorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Semič so nadzorovali izgorevanje saj in dimnik pregledali s termovizijsko kamero. Materialna škoda ni nastala.

Ob 16.32 so tudi na Dvoru pri Žužemberku gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Dvor in Žužemberk so očistili dimnik in ga pregledali s termovizijsko kamero. Materialna škoda prav tako ni nastala.

Žrebe padlo v Krko

Včeraj ob 16.03 je pri naselju Krka, občina Novo mesto, žrebe padlo v reko Krko. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali brežino ob reki Krki do Otočca, vendar živali niso našli, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.