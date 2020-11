Rokometašice Krke do nove zmage

21.11.2020 | 09:00

Članska ekipa ŽRK Krka (vir fotografije: ŽRK Krka)

Novo mesto - Rokometašice novomeške Krke so včeraj odigrale zaostalo tekmo 6. kroga prve državne rokometne lige. Doma so z 32:23 premagale Zagorje. Novomeščanke so že ob polčasu vodile za pet zadetkov (18:13) in so s petimi zmagami ter dvema porazoma trenutno na tretjem mestu državnega prvenstva.

Krka - Zagorje 32:23 (18:13)

- lestvica:

1. Mlinotest Ajdovščina 6 6 0 0 187:127 12

2. Zelene doline Žalec 6 5 0 1 161:129 10

3. Krka 7 5 0 2 191:182 10

4. Krim Mercator 4 4 0 0 165:77 8

5. Velenje 5 2 0 3 113:122 4

6. Z'dežele 5 2 0 3 116:135 4

7. Zagorje 5 2 0 3 122:157 4

8. Ž.U.R.D. Koper 5 1 1 3 126:139 3

9. Trgo ABC Izola 6 1 1 4 129:167 3

10. Ptuj 3 0 0 3 73:94 0

11. Litija 6 0 0 6 128:182 0

R. N.