Najboljša javna stranišča so v Ljubljani in Krškem

21.11.2020 | 10:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Krško - Najbolj dostopna in urejena javna stranišča so v občinah Ljubljana in Krško, najslabša pa v občinah Nova Gorica in Laško, je ugotovilo Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen.

Rezultate so predstavili na včerajšnji virtualni sklepni prireditvi projekta Naj stranišče, ki ga Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen izvaja že 12. leto. Kot so povedali, so člani komisije med ocenjevanjem stranišč poleti prevozili 3997 kilometrov in ocenili javna stranišča na 154 lokacijah po vsej Sloveniji. Preverili so, kakšno je stanje javnih stranišč v 11 mestnih občinah, 78 ostalih občinah in 56 bencinskih servisih ob avtocestah v Sloveniji.

Namen akcije je osveščanje javnosti o težavah ljudi s kronično vnetno črevesno boleznijo, ki morajo stranišča pogosto obiskovati. Hkrati želi društvo spodbuditi občine in druge javne institucije k razmisleku o čistih, dostopnih in primerno urejenih javnih straniščih, ki so pomembna tudi za širšo javnost. Med drugim veliko pomenijo tudi turistom in odražajo kulturo lokalne skupnosti, je povedala povezovalka prireditve Kornelija Kamenik.

Zaradi epidemije covida-19 je letos ocenjevanje potekalo strnjeno v poletne mesece, spremenili pa so se tudi kriteriji ocenjevanja. Kot je povedal predsednik komisije za ocenjevanje javnih stranišč Boštjan Ropić, so glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje med kriterije dodali tudi prisotnost razkužila in papirnatih brisačk za brisanje rok.

Čeprav so v akcijo vključene občine obvestili o novih kriterijih, je komisija ugotovila, da žal veliko občin ni poskrbelo za razkužila v javnih straniščih. Podobno so ugotovili pri ocenjevanju stranišč na bencinskih servisih, saj jih večina razkužila ni imela, možnost uporabe papirnatih brisač pa so imeli skoraj vsi.

Ropić je v imenu komisije za velik napredek v zadnjem letu pohvalil občine Maribor, Slovenj Gradec, Šentjur in Krško. Prav Krško je letos zasedlo prvo mesto v kategoriji ostalih občin, ki so jo letos vzpostavili, da bi priložnost za višja mesta dobile tudi manjše občine.

Podžupanja Krškega Ana Somrak je ob prejemu nagrade med drugim poudarila, da projekt Naj stranišče občine spodbuja, da v velikih projektih ne pozabijo na majhne stvari, kot so javno stranišča, ki ljudem veliko pomenijo. "Ob tem projektu smo se zavedeli, da potrebujemo več stranišč," je povedala in dodala, da v prihodnjih dneh pričakujejo gradbeno dovoljenje za novo javno stranišče v starem mestnem jedru, načrtujejo pa tudi gradnjo stranišča v neposredni bližini centra mesta.

V društvu so zadovoljni z napredkom, ki so ga skozi leta dosegli z akcijo Naj stranišče, hkrati pa opozarjajo, da še vedno 45 občin sploh nima javnih stranišč. Tem občinam so za vzpodbudo za premik na tem področju podelili zidake. Vsem uporabnikom javnih stranišč pa društvo od leta 2016 omogoča tudi brezplačno mobilno aplikacijo z lokacijami, oceno in mnenji o javnih straniščih po Sloveniji. Na aplikaciji je možno iskati tudi glede na plačljivost stranišč in dostopnost za osebe z invalidskimi vozički.

STA