Lažje do zdravnika, trgovine, banke

21.11.2020 | 11:00

Občina je za izvajanje Prostoferja kupila rdečo škodo fabio. (Foto: Občina Mokronog - Trebelno)

Mokronog - Tudi Občina Mokronog - Trebelno je v sodelovanju z domačim društvom upokojencev pristopila k projektu Prostofer, ki starejšim, ki so ostali sami oziroma brez prevoza, omogoča brezplačne prevoze do nujnih opravkov. S tem bodo povečali mobilnost in socialno vključenost upokojencev in invalidov, kajti mnogi pogosto potrebujejo prevoz do zdravnika, lekarne, upravne enote ali drugih ustanov, pa sami nimajo avta ali ga ne morejo več voziti, nimajo pa tudi svojcev, ki bi jih tja zapeljali.

»Naša občina je zelo razgibana in nemalo občanov potrebuje prevoz že do trgovine, zdravnika, lekarne, ne nazadnje tudi do občine. Mreža javnega prevoza je organizirana predvsem za dijake in zaposlene, pa še to največkrat iz Mokronoga. Veliko starejših živi po vaseh, zato smo na občini že nekaj časa razmišljali in iskali rešitve, ki bi bile prijazne predvsem starejši populaciji. Tako smo se seznanili z zavodom Zlata mreža in projektom Prostofer, ki vključuje prostovoljce iz lokalnega okolja, ki z veliko srčnosti, predanosti in nesebičnosti prevažajo starejše predvsem do zdravnika, bolnišnice in trgovine,« je razloge, zakaj se pridružujejo projektu, pojasnila direktorica občinske uprave Mojca Pekolj.

Že pred nekaj tedni so predvidevali, da bodo brezplačni prevozi na voljo. »A zaradi širitve novega koronavirusa smo morali spremeniti predviden načrt in ustaviti storitev. Ne nazadnje so vozniki upokojenci, ki so potrebni posebne pozornosti in zaščite pred virusom. Napovedovati, kdaj bo epidemiološka slika ugodna za izvajanje brezplačnih prevozov, je zelo težko. Zagotovo pa začnemo takoj, ko bo to mogoče in dovolj varno tako za voznike kot uporabnike storitve,« je še dodala Pekoljeva.

V Društvu upokojencev Mokronog - Trebelno projekt Prostofer vidijo kot še eno pridobitev za starejše občane. »Smo na podeželju, sorodniki starejših so v službi, javnih prevozov pa ni. S pomočjo Prostoferja se bodo starejši iz teh krajev lahko odpravili po opravkih, ko bodo to želeli in ne takrat, ko bo to ustrezalo drugim,« je dejala predsednica društva Milica Korošec in dodala, da občani že sprašujejo, kdaj bodo lahko koristili brezplačne prevoze.

Uporabniki storitve bodo lahko od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro poklicali na brezplačno telefonsko številko 080 10 10 in se dogovorili za prevoz (najmanj dva dni pred želenim prevozom). Vozniki prostovoljci bodo prevoze, ko bodo razmere to dopuščale, opravljali od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

Prostovoljni voznik je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Kot je dejala predsednica DU Mokronog - Trebelno, se je javilo že osem prostovoljcev.

Občina je za izvajanje Prostoferja kupila rdečo škodo fabio, na približno 3000 evrov pa ocenjujejo letne stroške goriva, zavarovanja, vinjete in klicnega centra.

Članek je bil objavljen 29. oktobra v Dolenjskem listu.

R. N.