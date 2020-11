Norma za Tokio visoka, a ni nedosegljiva

Brežice - Atleti in atletinje so že zaključili z letošnjimi nastopi na prostem. A to ne pomeni, da zdaj počivajo, mnogi se namreč že več tednov intenzivno pripravljajo na naslednjo sezono. To velja tudi za brežiško metalko kladiva Barbaro Špiler, ki je zadovoljna s potekom treninga in napredkom v tem obdobju. »Želim si ostati zdrava in osredotočena na vadbo, da bi lahko dosegla svoj dolgoletni cilj, stabilizirati mete na sedemdesetih metrih,« pravi nekdanja mladinska evropska prvakinja.

Letošnja sezona je bila za vse športnike precej drugačna. »Veliko je bilo prilagajanja tako na treninge kot tekmovanja. Letos sem nastopila samo na slovenskih tekmovališčih,« pove 28-letna atletinja, ki smo jo med drugim lahko konec julija spremljali tudi na državnem prvenstvu v Celju, kjer je z metom dolgim 66,18 m v absolutni konkurenci osvojila drugo mesto, več od nje je kladivo zalučala le Venezuelka Rosa Rodrigues Pargas (71,54 m), a Špilerjeva je bila najboljša Slovenka, zato je v svojo bogato vitrino dodala nov naslov državne prvakinje.

Nad njenim razvojem je pred leti skrbel izkušeni trener Vladimir Kevo, s katerim sta se leta 2010 veselila drugega mesta na svetovnem mladinskem prvenstvu, leto zatem naslova mladinske evropske prvakinje, leta 2013 pa tudi srebrne medalje na evropskem prvenstvu za mlajše članice. Nastopila je tudi na olimpijskih igrah v Londonu, kjer je tedaj pri dvajsetih letih osvojila 29. mesto, leto pozneje na svetovnem prvenstvu v Moskvi, kjer je bila 25., in dveh evropskih prvenstvih. Ljubitelji atletike so od nje veliko pričakovali, saj je veljala za eno najbolj perspektivnih mladih metalk kladiva na svetu. A v nadaljevanju kariere ni bilo tako odmevnih rezultatov. »V mlajših kategorijah sem res osvojila veliko naslovov in domov prinesla medalje, na katere sem še danes ponosna. Težko odgovorim, kaj točno je šlo narobe, da naslednja leta ni bilo toliko napredka, kot sem pričakovala, ker je preveč faktorjev, ki vplivajo na športnikov napredek. Gotovo bi vsak, ki ima za samo neko obdobje brez želenega napredka, zavrtel čas nazaj in spremenil določene stvari, tako bi tudi jaz,« pravi danes 28-letna Špilerjeva, ki se je pred leti zaradi materinstva za nekaj časa umaknila s tekmovališč. »Materinstvo je bilo načrtovano in vedela sem, da se bom takoj po zeleni luči ginekologa vrnila nazaj na treninge in tekmovališče. Na začetku je bilo naporno, ker sem bila izčrpana in prvih nekaj tednov ni bilo dela telesa, ki me ni bolel, vendar imam rada to, kar počnem. Največjo moč pa mi je seveda dajal sin in tako je še dandanes.«

Sodeluje s Primožem Kozmusom

Zaposlena je v športni enoti Slovenske vojske. »Slovenska vojska mi omogoča finančno stabilnost, za kar sem jim neizmerno hvaležna in ponosna na to, da sem njihova pripadnica. Ko si zaposlen v Slovenski vojski, imaš določene obveznosti, vendar te ne omejujejo pri treningih. Vlogo mamice in športnice poskušam usklajevati tako, da si naprej dobro organiziram celoten dan. Odkar je Bine v vrtcu, je seveda lažje, ker imamo ustaljen ritem. Popoldne, ko je čas za treninge moči, ga rada vzamem s seboj ali pa imata takrat s tatijem, tako kot onadva to imenujeta, čas za fante,« pove brežiška športnica minulega leta.

Za njen napredek zdaj skrbi nekdanji olimpijski prvak v metu kladiva Primož Kozmus, ki ve, kako priti do vrhunskih rezultatov. »Primož ima neverjeten občutek za met kladiva in ogromno znanja. Veliko delamo na tehničnem modelu in tu je v veliko pomoč, ker lahko tudi pravilno pokaže mete, zato si je veliko lažje predstavljati in izvesti. S svojimi izkušnjami nas uči, kako lahko iz vsake situacije izvlečeš iz treninga tisti dan svoj maksimum,« o sodelovanju z brežiškim šampionom pravi Špilerjeva in dodaja, da sta se letos veliko posvečala pravilni tehniki. »Lahko rečem, da bi seveda bil letos kakšen meter več, vendar mislim, da bo to delo prišlo do izraza bolj naslednje leto.«

Na vprašanje, kakšne so možnosti, da že naslednje leto popravi svoj državni rekord, ki ga je postavila leta 2012 v Čakovcu in znaša 71,25 m, odgovarja, da velike. Špilerjeva si želi, da bi ji uspelo doseči normo za olimpijske igre v Tokiu naslednje leto. Zaveda se, da je norma 72,50 m postavljena visoko, a verjame, da jo lahko doseže.

