Na Senovem dimnik, v Podgori drvarnica

22.11.2020 | 08:35

Sinoči ob 20.15 so na Cesti Kozjanskega odreda na Senovem, občina Krško, gorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško so požar pogasili in s termo kamero pregledali okolico dimnika. Na kraj je bil napoten tudi dimnikar. Po čiščenju dimnika so ob 22.25 gasilci PGE Krško še enkrat s termo kamero pregledali okolico dimnika.

Ob 0.29 je v vasi Podgora v občini Dobrepolje gorela lesena drvarnica napolnjena z drvmi velikosti okoli 3x4 metre. Požar so pogasili gasilci PGD Kompolje, Videm in Zdenska vas. Zgorela je vrtna kosilnica in približno tretjina kurjave. Prizidek, ki se je držal drvarnice, ni utrpel poškodb.

B. B.