Trimo ne popušča, Ribnica drsi navzdol, Dobova za gol

22.11.2020 | 09:00

Trebanjci v tej sezoni še niso izgubili. (Foto: RK Trimo)

Novo mesto - V 10. krogu državnega prvenstva v rokometu je Trimo doma brez večjih težav ugnal LL Grosist Slovan, Ribnica po porazu proti Mariboru drsi v spodnji del lestvice, Dobova je proti Slovenj Gradcu izgubila za gol, tekma med Krko in Butan Plinom Izola pa je bila prestavljena.

Trimo Trebnje - LL Grosist Slovan 25:21 (13:10)

Trebanjci so v obračunu proti Ljubljančanom dosegli že osmo zmago v nizu in so še naprej 100-odstotni v ligi NLB, rokometaši s Kodeljevega so doživeli sedmi poraz.

Izbranci Uroša Zormana so zelo taktično odigrali dvoboj proti tekmecem iz slovenske prestolnice. Po hudi preizkušnji v začetku tedna v madžarskem Györu, kjer so na kolena položili favorizirano Tatabanyjo, so za bližnji obračun v Ljubljani proti danskemu Gudmeju prihranili precej moči. Ljubljančani so jim večji del tekme resda kljubovali, v prelomnih trenutkih dvoboja - po izidu 19:19 - pa so Trebanjci pokazali mišice in zmagali. Pri Trimu je bil najbolj učinkovit Leon Rašo s sedmimi, pri Slovanu pa Matevž Čemas s petimi goli. V naslednjem krogu Trimo gostuje v Slovenj Gradcu.

Uroš Zorman, trener Trima Trebnjega: "Čestitke fantom in strokovnemu štabu za zmago. Vedeli smo, da LL Grosist Slovan velja za težkega tekmeca, a z borbo smo na koncu prišli do pomembnih dveh točk."

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 7 (4), Višček, Didovič 1, Grojzdek, Dobovičnik 1, Hamidović 2, Sarak 5, Kotar 3, Udovič 3, Pandev, Grbič, Cirar 3.

* LL Grosist Slovan: Gošić, Selaković, Serdinšek-Ekart 3, Čemas 5 (3), Naglav, Dragar, Tufegdžić 2 (1), Topolovec 1, Svečko 3, Lipovac, Perić, Žurga 3, Lešek 2, Martinović 1, Kotar, Sanković, Turnšek 1.

Dobova - Slovenj Gradec 2011 29:30 (12:16)

Dobova je bila dlje od zmage, kaže rezultat ob koncu tekme. Slovenj Gradec je imel večji del tekme vse pod nadzorom. Dobovčani so se razigrali šele v zadnjih petnajstih minutah, ko so začeli ogrožati prednost gostov, odločilne poteze pa niso naredili. V 57. minuti so se po golu Marka Sintiča približali na 29:30, v sami končnici pa kljub nekaterim priložnostim niso zabili izenačujočega gola. V koroški ekipi je bil najbolj učinkovit Nemanja Živković, v posavski pa Dorian Markušić, oba sta dosegla devet golov.

Dobova bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki.

Benjamin Teraš, trener Dobove: "Čestitam moji ekipi za borbo, za nepopustljivost. Želim, da v tej borbi in nepopustljivosti na prihodnjih tekmah odpravimo še napake v svoji igri."

Sebastjan Sovič, trener Slovenj Gradca 2011: "Čestitke našim fantom. Prišli smo na zelo težko gostovanje. Dobova igra zelo dober rokomet, ima odličnega trenerja in je bila v minuli sezoni v vrhu Lige NLB. V tej sezoni mogoče ni najboljše štartala, ampak je vseeno izredno, izredno dobra ekipa. Mi smo nekoliko v krizi. Imeli smo težave zaradi okužb s koronavirusom, zaradi česar nismo trenirali 14 dni. Odigrali smo zelo slabo domačo tekmo proti Urbanscapu Loki in nujno smo potrebovali pozitiven rezultat, da se dvignemo. Verjamem, da nam je s to tekmo to uspelo. Tekmo smo začeli zelo dobro in odigrali odličen prvi polčas. V drugem smo zaigrali v krču. Iz napada v napad je šlo težje, roka je bila krajša, noge niso več šle, odgovornost je bila vse večja. A na srečo smo na koncu izvlekli zelo pomembno zmago, ki je mogoče iz naših ramen odstranila nekoliko bremena. Sedaj je na nas, da se dobro pripravimo na naslednje tekme."

* Dobova: Bradeško, Markušić 9 (3), Abramović, Dragan, Seferović, Leben, Jezernik 1, Košir 4, Mlakar 2 (2), Šešić 1, Glaser, Raguž 6 (2), Kozolič, Sintič 5, Blaževič, Šibanc 1.

* Slovenj Gradec 2011: Dobaj, Soldo, Orter, Grbelnik 1, Cvetko 6 (1), Bulovič 2, Banfro, Levc 4, Šol 2, Živković 9 (2), Lesjak, Milenković 3, Lampert 1, Štumpfl 2, Ošlak, Jankovski.

Riko Ribnica - Maribor Branik 22:28 (13:15)

Ribničani v tej sezoni igrajo po sistemu toplo-hladno. Novo neprepričljivo predstavo so prikazali na tekmi proti Mariborčanom in v domačem hramu doživeli peti poraz na dosedanjih devetih tekmah v elitni domači ligi. V škripcih so se znašli že v prvem polčasu, a so sprva še uspeli držati stik z Mariborom, ki je odpor Ribnice dokončno strl v drugem polčasu. V 50. minuti so Štajerci povedli s 24:18 in jasno je bilo, kdo se bo veselil novih točk. V mariborski ekipi so Tadej Sok, Jan Hočevar in Izidor Budja dosegli po pet golov, v ribniški je bil najbolj učinkovit Tilen Strmljan s sedmimi zadetki.

Damjan Škaper, trener Rika Ribnice: "Težko je karkoli povedati po taki tekmi. Glave so še preveč vroče, da bi karkoli pametnega povedal. Ključno je bilo, da smo zgrešili vsaj 15 neoviranih strelov in da naši vratarji spet niso imeli svojega dneva. To je v odločilnih trenutkih prevesilo tehtnico na stran gostov."

Siniša Markota, trener Maribora Branika: "Moram čestitati svojim igralcem. Tokrat so zares pustili srce na igrišču. V Ribnico smo prišli brez treh igralcev in že v prvem polčasu prejeli dva rdeča kartona. Ni bilo veliko možnosti za rotacijo igralcev, ampak fantje so stisnili zobe in odigrali zares fenomenalno tekmo. Čestitam tudi gostiteljem za korektno igro."

Ribniška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Ljubljani, Maribor pa bo gostil Krko.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Klarič, Strmljan 7, Horvat, Eskeričić 2, Žagar, Petek, Ranisavljević, Miličević 2, Pahulje, Cimerman 2, Pucelj 3 (1), M. Nosan, Setnikar 4, Atanasov 2.

* Maribor Branik: Ferjan, Lorger, Pungartnik, Vogrin, Veselinović 4 (2), Sok 5 (1), Hočevar 5, Jerenec 3, Miličević 1, Blagotinšek, Rakita 3, Budja 5, Hedl 1, Žabić 1, Lasica.

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 9 9 0 0 318:228 18

2. Trimo Trebnje 8 8 0 0 254:219 16

3. Gorenje Velenje 8 7 0 1 240:192 14

4. Jeruzalem Ormož 8 5 0 3 248:242 10

5. Slovenj Gradec 2011 8 5 0 3 217:215 10

6. Maribor Branik 7 4 0 3 196:184 8

7. Riko Ribnica 9 4 0 5 273:271 8

8. Koper 7 3 0 4 181:195 6

9. Urbanscape Loka 5 2 0 3 131:140 4

10. Grosist Slovan 9 2 0 7 227:254 4

11. Dobova 9 2 0 7 237:264 4

12. Ljubljana 7 1 1 5 172:199 3

13. Butan plin Izola 8 1 1 6 199:256 3

14. Krka 8 1 0 7 203:237 2

B. B.