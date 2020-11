AVDIO/FOTO: Tudi Podčetrtek ni bil kos Krki

22.11.2020 | 15:05

Novo mesto - Košarkarji Krke so v zaostali tekmi 3. kroga 1. SKL premagali Terme Olimia Podčetrtek s 84:75 (27:18, 45:38, 68:56). Od začetka so nadzirali potek srečanja s Podčetrtkom in zasluženo ohranili polni izkupiček v 1. SKL - sedem zmag s sedmih tekem, s čimer so utrdili vodstvo na lestvici.

Na domačem parketu so gostom hitro pobegnili na varno razdaljo, po dobrih treh minutah so vodili z razliko 12:4, s tem pa nakazali trend celotnega srečanja.

Napad Krke je bil v uvodnem delu izjemno razpoložen, v ospredju je bil Vasilije Vučetić. V drugi četrtini so domačini sicer doživeli manjši mrk, zgrešili številne lahke priložnosti pod košem, kar je gostom vlilo nekaj upanja. Čeprav sami tudi niso bili kaj prida natančni, jih je reševal predvsem skok v napadu, tako da so prednost domačinov ob polčasu uspeli zmanjšati na sedem točk (38:45).

A bližje od tega niso prišli. V drugem polčasu so domačini znova hitro pobegnili na bolj varno razdaljo, po polovici četrtine je bilo 13 točk razlike (56:43), in v nadaljevanju tudi nadzirali potek srečanja.

V napadu je za Krko s klopi blestel Rok Stipčević z 18 točkami, kar trojica igralcev pa je končala pri 13 točkah: Vučetić, Barič in Vrabac. Za goste, ki z izkupičkom 4:3 v zmagah ostajajo na sredini lestvice, je bil najučinkovitejši Sandi Čebular z 20 točkami in osmimi skoki.

Vladimir Anzulović, trener Krke: »Čestitke fantom. Po naporni poti iz Čačka smo zasluženo zmagali. Sicer pa smo komaj čakali, da odigramo to tekmo, saj bo po njej nekoliko več premora. Štirje fantje gredo v reprezentanco, z ostalimi bomo trenirali in upam, da se bomo dobro pripravili na nadaljevanje sezone.«

Za Krkaše sledi desetdnevni premor zaradi reprezentančnih kvalifikacij, naslednjo tekmo pa bodo odigrali v sredo, 2. decembra, pri Šenčurju.

* Dvorana Leon Štukelj, brez gledalcev, sodniki: Krejić (Kranj), Španič (Postojna), Mohorič (Velenje).

* Krka: Barič 13 (3:4), Škifič 9, Lapornik 9 (2:2), Vučetić 13, Stipčević 18 (2:2), Vrabac 13 (5:6), Kosi 6 (2:2), Rebec 3.

* Terme Olimia Podčetrtek: Strnad 12 (4:6), Maček 6 (1:1), Čebular 20 (5:6), Atanacković 18 (4:4), Vasilić 6, Ž. Švigelj 6 (2:2), G. Škorjanc 2, Cerkovnik 5 (3:4).

* Prosti meti: Krka 14:16, Terme Olimia Podčertrtek 19:23.

* Met za tri točke: Krka 12:30 (Stipčević 4, Škifić 3, Barič 2, Lapornik 1, Vučetić 1, Rebec 1), Terme Olimia Podčetrtek 4:21 (Strnad 2, Maček 1, Čebular 1).

* Osebne napake: Krka 22, Terme Olimia Podčetrtek 20.

* Pet osebnih: /.

B. B. / STA