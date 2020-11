Padel motokrosist, gasilci črpali vodo

22.11.2020 | 19:00

Okoli 15. ure je na progi za motokros v Stranski vasi pri Semiču padel motokrosist in si poškodoval roko. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O nesreči so obveščeni bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 9.32 je v naselju Loke, občina Straža, zaradi počene glavne vodovodne cevi, voda zalila kletne prostore treh stanovanjskih hiš. Gasilci PGD Dolenja Straža so iz prostorov izčrpali okoli 19 kubičnih metrov vode ter prostore posesali.

Ob 8.41 so na Bizeljski cesti v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem se je nahajala onemogla oseba. Reševalci NMP Brežice so jo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.