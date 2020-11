DL: Brata sta obležala na tleh, policist Rahmanović na sodišče

23.11.2020 | 08:10

Policist Jasmin Rahmanović se mora zagovarjati na novomeškem sodišču (Foto: DL/B. Blaić)

Novo mesto - "Policist Rahmanović pretepa ljudi na parkirišču. Na Krasincu policist Raho meče vse po tleh. Policist v civilu brca človeka na tleh!" Tako so 10. decembra 2017 okoli pete ure zjutraj na dežurno številko novomeške policijske uprave sporočali očividci dogajanja pred gostilno Kapušin v Krasincu v Občini Metlika. Prvi prijavi sta podala brata Janez in Andrej N., ki sta jo v pretepu tudi najhuje skupila, tretji je poklical neznani očividec, izhaja iz evidenc PU Novo mesto.

Stekli so policijski postopki, in ker je bil dejanja osumljen policist Jasmin Rahmanović, torej uradna oseba s posebnimi pristojnostmi, je primer prevzelo specializirano državno tožilstvo. Kaj se je tiste noči dogajalo pred priljubljeno gostilno v Krasincu, bo zdaj ugotavljalo novomeško okrožno sodišče, kjer so 6. novembra opravili predobravnavni narok. Višja državna tožilka Mojca Gruden Rahmanoviću očita povzročitev hude in lahke telesne poškodbe, a 44-letni Rahmanović, nekoč uspešen nogometaš in kapetan črnomaljske Bele krajine, s katero je nekaj časa igral tudi v prvi slovenski nogometni ligi, krivdo zanika.

Prepir, klofuta, pretep...

Kot se je izkazalo v preiskavi, je bilo tiste noči v gostilni več družb, popitega pa je bilo tudi kar nekaj alkohola. Začelo naj bi se, ko se je družba, v kateri sta bila tudi brata Janez in Andrej N., odpravljala iz lokala. Pri izhodu iz gostile, med vrati, sta se Janez in ena od oseb v družbi, v kateri je bil tudi Rahmanović, zadela z rameni. Prišlo je do hudih besed in prerivanja, padla je tudi prva klofuta.

